Amaia Montero, en el centro de la polémica por este comentario sobre Leire Martínez: "Jamás lo haría, por pura honestidad y respeto"

No es la primera vez que pasa. La relación de Amaia Montero con las redes sociales es como una montaña rusa, y aunque a veces las utiliza como altavoz para compartir lo bien que se siente, en otras ocasiones sus mensajes se convierten en proyectiles que pueden herir a más de uno.

El enredo empezó de la forma más espontánea. Un fan de Amaia colgó un vídeo en el que se ven un montón de discos de La Oreja de Van Gogh firmados por ellos, haciendo un guiño al último publicado por la banda: 'Un Susurro en la Tormenta'.

"Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material!! pero ninguno de los míos está firmado por mí... y eso hace un tanto extraña por no decir otra cosa dicha colección", responde Amaia Montero, lanzando un pequeño dardo a... ¿su fan?, ¿a Leire Martínez por haberlos firmado ella? El lío estaba servido...

Ante tal respuesta, el seguidor se apresura a explicarse y asegura: "pensamos que a ti no te haría mucho gracia firmar los álbumes y singles de esa época", intentando recordar cuando a Amaia Montero no le gustaba que sus fans que llevasen material antiguo de La Oreja de Van Gogh a las firmas de sus álbumes en solitario.

"Me estás diciendo en serio que piensas que renegaría de mis propias obras???donde me deje la vida y me entregué en cuerpo y alma como en cada disco que he hecho desde el primero hasta el último y los que quedan...es una broma no....???", se enzarza la cantante.

"No Amaia, me refiero a que cuando te vemos en promo de un nuevo álbum ir con los álbumes del grupo pensamos que no es lo que prefieres firmar", dice el fan, intentando en todo momento calmar los ánimos de la cantante, que rápidamente zanja: "Jamás firmaría un disco que no me correspondiera... por pura honestidad y respeto".

Así, con esa contundente respuesta, Amaia termina "cargando el marrón" a Leire Martínez, actual vocalista de La Oreja de Van Gogh, por firmar a sus fans los discos antiguos del grupo. Un "delito" que Amaia Montero parece que no está dispuesta a pasar por alto.