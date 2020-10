Amaia Montero carga contra La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez: “carente de personalidad y sumisa”

Amaia Montero ha protagonizado una nueva polémica en Twitter y ha lanzado mensajes contra La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez . La artista ha dejado claro que no hay buena relación con los que fueron sus compañeros ni con la actual vocalista de la banda, a la que ya criticó hace unos días por firmar discos de la primera etapa del grupo.

Amaia Montero ha escrito un hilo en Twitter contra La Oreja de Van Gogh, grupo con el que empezó su carrera como artista y con el que parece ser actualmente no mantiene una buena relación, ni con los que fueron sus compañeros ni con Leire Martínez, quién la sustituyó.

"Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar", ha empezado diciendo la artista en su cuenta de Twitter, donde hace pocos días también fue el centro de la polémica por un comentario sobre unas firmas de unos discos.

Sus primeras palabras expresan, con sutileza, que no pierde la esperanza de que "las caretas tarde o temprano se pudren y se caen" y que cuando eso "ocurra, ese día descansaré y se hará justicia".

Sin embargo, el mal rollo llega con su segunda publicación, cuando dice que hay personas "carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar, y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido". Palabras contra Leire Martínez que, tras la primera polémica, compartió una imagen suya en Instagram y expresó que iba a mantenerse "fiel, honesta, real" con el hashtag #EasyLife.

Pero esos no han sido los únicos tuits de Amaia Montero contra la actual cantante de La Oreja de Van Gogh, ya que también ha expresado que le da lástima su forma de ser porque "yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria... con mis equivocaciones mis aciertos pero con las cosas claras...". Y termina diciendo que no es fácil escuchar siempre que "Amaia se fue".

Además, expresa que "nada es lo que parece" y que quiere "cantar a la libertad", como entonaba en su primer single en solitario, 'Quiero ser'.

Pero, antes de despedirse, la artista ha compartido otras sinceras palabras: "Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace... y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo... me disparan a matar... no llevo el chaleco antibalas puesto así que adelante!!! Y no os dejéis nada por favor!!!".

Aunque Amaia Montero también expresa que actualmente está bien, "estoy en paz, una paz que he encontrado después de atravesar un desierto que se me hacia infinito y en el que no vislumbraba ninguna salida".

En su último mensaje, Amaia Montero ha anunciado que se despide de Twitter, dice que deja esta red social pero que seguirá activa en Instagram: "Me marcho y me despido del pajarito azul...".

Sus mensajes no han pasado desapercibidos en la red, donde sus fans le han mostrado su apoyo. Sin embargo, hay una parte de sus seguidores que le ha pedido que no continúe con esta guerra, que está a tiempo de "remediar la situación" y que "el universo no está contra ti".

Pero Amaia Montero no se ha callado y ha contestado con un "Bingo" a un fan que ha escrito un mensaje sobre ella: "Adoro a Amaia Montero, pero no entiendo muy bien la situación en la que está. Quiero pensar que están pasando más cosas con La Oreja de Van Gogh que no son públicas para que tenga esa actitud últimamente.".