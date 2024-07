Amaia Montero y Karol G vuelven a intercambiarse mensajes tras su actuación: "Para toda la vida"

Amaia Montero y Karol G no solo se profesan una profunda admiración como artistas: también sienten un cariño inmenso la una por la otra.

Así se vio en su actuación en el Bernabéu, cuando la colombiana invitó por sorpresa a la cantante vasca a pesar de sus reticencias para cantar Rosas y animar a Amaia Montero a volver a subirse a un escenario.

El resultado pudo ser mejor, ya que su actuación quedará marcada como historia de la música española, y Amaia anunció que oficialmente regresaba para seguir desarrollando su carrera en solitario.

Ahora, Amaia Montero y Karol G se han intercambiado unos emotivos mensajes a través de varias historias publicadas este sábado en sus respectivas cuentas de Instagram.

El mensaje de Karol G

La colombiana ha sido la primera en pronunciarse días después de cantar juntas en el escenario del Bernabéu. "Para este momento no existen palabras", comienza escribiendo, definiendo su actuación junto a Amaia Montero como "un momento que nos marcó para toda la vida".

"Su música ha sido la banda sonora de momentos inolvidables de mi vida y cantar con ella en el mismo escenario fue un sueño cumplido para Carolina", dice Karol G mencionando su nombre real. "Cuando uno cree que las cosas llegaron a su fin... Se da cuenta de que tenía que vivirlas para reescribir una historia aún más lindaque puede influenciar de manera positiva la vida de muchas personas que pasan por lo mismo...".

Y añade: "Gracias, Amaia, por tu nobleza, por tu amor, por tu fortaleza, por tu talento y por aceptarme esta invitación que no me hizo feliz solo a mí, sino a millones de personas que te amamos alrededor del mundo... ¡Eres una Reina y estoy loca por ver qué te depara el futuro con la historia tan hermosa que estás por escribir!", concluye, refriéndose a todo lo que está por venir por parte de la española.

El mensaje de Amaia Montero

Por su parte, Amaia Montero ha respondido a Karol G con la misma emotividad. "Carolina, no me extraña que te sientas tan orgullosa de la gran mujer en la que te has convertido. Eres absolutamente maravillosa y tus sueños se cumplen porque el sueño eres tú", dice en su primera publicación.

"Yo he descubierto que con amor y trabajo se llega a todos los lugares y se cumplen los sueños... Tú llegaste a mí y yo solo puedo darte millones de rosas para ti y agradecer a la vida y a la música el habernos puesto en el camino", continúa. Y zanja: "Esto ha sido de puro amor y el mundo lo ha visto. Gracias también por tu humildad, generosidad, por tu amor y por esos ojos que son pura verdad".

Y añade un último "¡Eres una REINA!", replicando el cumplido de Karol G.