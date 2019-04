Amaia Salamanca, Los Javis, Blanca Suárez y muchos más celebran por todo lo alto el cumpleaños de Macarena García

Macarena García ha cumplido 31 años y ha estado acompañada de sus mejores amigos en una fiesta por todo lo alto, que hemos podido ver en las redes sociales. A la celebración no faltaron su hermano, Javier Ambrossi , y su cuñado, Javier Calvo , ni sus compañeras de profesión, Amaia Salamanca , Blanca Suárez y Belén Cuesta .

A través de las redes sociales, Macarena García ha mostrado la felicidad de cumplir años rodeada de sus seres queridos.

La actriz celebró los 31 en un conocido bar de copas de Madrid, donde estuvieron sus amigas Amaia Salamanca, Blanca Suárez y Belén Cuesta. Pero también hemos podido ver que parte de su familia disfrutó de ese velada, como su hermano Javier Ambrossi que asistió acompañado de su pareja, Javier Calvo.

cumpleaños Macarena García / Instagram

Una de las fotografías más comentadas es la de las protagonistas de 'A pesar de todo' de Netflix junto a un cartel de neón en el que se lee "A little party killed nobody" ("Un poco de fiesta no mata a nadie").