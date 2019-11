Amaia Salamanca responde a las críticas sobre su físico por sus últimas fotos

La actriz Amaia Salamanca acudía hace unos días a la presentación de una nueva ginebra de la marca Puerto de Indias y, en el photocall del evento, los periodistas se han acercado para preguntarle por sus próximos proyectos.

La que fuera protagonista en 'Sin Tetas no Hay Paraíso' ha hablado de su vida familiar, aunque es cierto que no deja de trabajar. Educar a tres niños no es fácil en pleno s. XXI y Amaia lo tiene claro. "Lo de las redes sociales es algo que me preocupa bastante", decía, así que de momento, sobre lo de aumentar la familia, "me voy a centrar en los tres que tengo".

La actriz ha sido criticada en numerosas ocasiones por lo que algunos califican de "extrema delgadez", pero siempre ha asegurado que se encuentra sana y en plena forma. "Procuro que no me afecte. A veces es difícil, porque es muy complicado, si lees cosas malas, que no te afecte de alguna manera", explicaba.

Sin embargo, para Amaia lo que importa es lo que piensen sus seres queridos. "Como yo sé mi realidad, mi familia y mis amistades saben la realidad, pues saben que no hay nada de lo que preocuparse, eso es lo importante", decía, "mucha gente se escuda en que son anónimos y así es muy fácil escribir algo".

Dale al play al vídeo de arriba si quieres escuchar las declaraciones de Amaia Salamanca al completo.

👉 Amaia Salamanca publica un divertido baile haciendo 'el robot' caracterizada como la reina Letizia

👉 El sorprendente parecido entre Amaia Salamanca y su hermano: "Tenéis la misma cara"