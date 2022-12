Amber Heard anuncia que ha llegado a un acuerdo con Johnny Depp: "Mi vida fue destruida"

NO APELARÁ LA SENTENCIA

Amber Heard ha anunciado en un comunicado a través de Instagram que ha llegado a un acuerdo con Johnny Depp para poner fin a su batalla legal.

El pasado mes de junio finalizó el mediático juicio celebrado en Virginia, Estados Unidos, que sentenciaba a la actriz a pagar 10 millones de dólares a su exmarido por difamación, y cinco millones más por daños punitivos, que finalmente fueron 350.000 dólares. Por su parte, Depp tenía que pagarle a Heard dos millones de dólares también por difamación.

Sin embargo, Amber no va a tener que pagarle los 10 millones a Depp que dictó la jueza. Aunque ella no ha dado una cifra en concreta, varios medios estadounidenses como The Daily Mail, aseguran que la expareja ha pactado que Amber le pague tan solo un millón de dólares en compensación por los daños ocasionados.

"Tras muchas deliberaciones, he tomado la difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido", ha empezado escribiendo la actriz, asegurando que en ningún momento eligió que ocurriese lo sucedido en los últimos meses: "Defendí mi verdad y mi vida tal como la conocía fue destruida".

"La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas. Ahora finalmente tengo la oportunidad de liberarme de algo que intenté dejar hace más de seis años", ha continuado en su comunicado.

La intérprete ha continuado lamentando que el sistema legal estadounidense la haya desprotegido en pro al entretenimiento mediático. Cuando finalizó el juicio, Amber abandonó Estados Unidos y se mudó con su hija a una mansión de lujo en la localidad mallorquina de Costitx.