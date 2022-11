Lily-Rose rompe su silencio sobre el juicio de su padre Johnny Depp contra Amber Heard

El mediático juicio que enfrentó a Johnny Depp contra Amber Heard causó una oleada de comentarios a favor de ambos bandos, sin embargo, sorprendió que hubo muchas personas cercanas a los actores que no se pronunciaron.

Unos de estos casos fue el de la actriz y modelo Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanesa Faradis.

Lily-Rose defendió públicamente a su padre mediante Instagram cuando comenzaron las acusaciones contra su progenitor en mayo de 2016: "Mi papá es la persona más dulce, la más amorosa, que conozco, no ha sido más que un maravilloso padre para mí y mi hermano y todos los que lo conocen dirán lo mismo"

Los motivos del silencio de Lily-Rose

Sin embargo, durante la celebración del juicio, mientras la prensa esperaba que Lily- Rose volviera a salir en defensa de su padre, la modelo y actriz guardó silencio.

Recientemente, ha explicado en una entrevista en Elle, lo motivos por los que no se pronunció: "Cuando algo tan privado y tan personal de repente ya no lo es tanto... Creo que tengo derecho a proteger mi parcela privada de opiniones. También creo que no estoy aquí para responder por nadie, y siento que durante gran parte de mi carrera, la gente ha querido definirme por los hombres de mi vida, ya sean mis familiares o mis novios, lo que sea. Y ahora estoy preparada de verdad para que me definan por las cosas que pongo ahí fuera".

También aseguró que a pesar de no haber tenido una vida normal debido a quienes son sus padres, considera muy importante tener una vida privada: "Sé que mi infancia no se parecía a la de todo el mundo, y es algo muy particular con lo que hay que lidiar, pero también es lo único que conozco. Mis padres nos protegieron a mi hermano y a mí en la medida de lo posible. Me han criado de una manera que me ha enseñado que la privacidad es algo que es muy importante proteger".

A pesar del mediático juicio que finalizó en abril, los conflictos judiciales entre Johnny Depp y Amber Heard aún no han acabado.