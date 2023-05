Amber Heard deja el cine y se muda a Madrid con su hija Oonagh

Amber Heard fue una de las protagonistas de 2022 por su juicio por difamación contra Johnny Depp. Fueron meses muy intensos en los que ambas partes dieron sus argumentos y llevaron a testigos, aunque finalmente el jurado consideró que la actriz era culpable y le impuso un pago de 15 millones de dólares, aunque finalmente quedó en 10.

El protagonista de Piratas del Caribe también se tuvo que hacer cargo de una sanción de dos millones por el mismo delito.

No fueron unos meses sencillos para la actriz, ya que recibió mucho odio en redes sociales y los principales medios de comunicación la seguían para que hablara. Tras medio año, Amber se ha hartado y ha decidido escapar el foco y mudarse a Madrid junto a su hija de dos años Oonagh.

La nueva vida de Amber Heard en Madrid con su hija

Según informa Daily Mail, ha dejado temporalmente la industria del cine y quiere pasar unos tranquila, por lo que ha puesto un océano de por medio y se ha comprado una casa a las afueras de la capital española.

Uno de los amigos de Amber ha explicado que están las dos muy bien: "Ella es bilingüe en español y está feliz allí, criando a su hija lejos de todo el ruido".

De la que no hay rastro es de su novia Eve Barlow, con la que este verano fue vista disfrutando de las vacaciones en Mallorca. Se rumorea que podrían haber roto, teniendo en cuenta que durante las navidades pasadas Eve compartió un artículo en el que reconocía que "este año había cambiado mucho".

No obstante, no se sabe si la actriz ha dejado temporal o definitivamente su trabajo en Hollywood, aunque la misma fuente ha apuntado que "no tiene prisa": "No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado".

Amber Heard ha puesto un océano de por medio para dejar atrás su juicio con Johnny Depp y Madrid ha sido la ciudad elegida para ello. No se sabe cuánto tiempo pasará ahí, pero sin duda va a intentar disfrutar allí junto a su hija.