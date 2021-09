Ana de Armas: por qué rompió con Ben Affleck, quién es su nuevo novio y la historia de la detención de su hermano

Ana de Armas no es española. Por mucho que saquemos el orgullo patrio cada vez que la vemos triunfar en Hollywood, lo cierto es que la actriz cubana de 33 años se vino a España cuando cumplió los 18. Sus primeros papeles fueron en su país natal, donde empezó a forjar su sueño al unirse a la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Escuela, que por cierto, abandonó para instalarse en Madrid.

Tenía 12 años cuando supo que quería ser actriz. Fue tras ver la película Matilda en casa de una vecina. Rápido se fue a su casa para recrearla con su hermano Javier. Cinco años después, ya con 17, rodó su primera película, Una rosa de Francia, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón.

¿Cuándo se estableció Ana de Armas en España?

La promoción de esa película la trajo a España en 2006. De Armas, ya con 18 años, se decidió instalar en Madrid. Pudo hacerlo porque tenía el pasaporte rojo, gracias a que sus abuelos son de Valverde, en León, y de Guardo, en Palencia.

Una semana después de aquel viaje, hizo su primer casting, y lo pasó. Fue para la serie El Internado, que se estrenó en Antena 3 en 2007 y gracias a la que se hizo famosa.

Ana de Armas y Martño Rivas, en 'El internado' // Antena 3

En realidad, pasó solo siete años en Madrid. En 2014 se trasladó finalmente a Hollywood para seguir con una carrera internacional. Vivió en Venice Beach, en California, hasta que terminó su relación con Ben Affleck.

En diciembre de 2020 vendió la casa para buscar un alojamiento próximo a su trabajo pero que le asegure una cierta discreción, según publicó People.

Por qué terminó su relación con Ben Affleck

Ana de Armas vendió su casa tras terminar su relación con Ben Affleck. Los dos actores habían empezado ocho meses antes.

El noviazgo salió a la luz en marzo de 2020 cuando se les vio juntos en un viaje que realizaron a Cuba. Dos meses después Armas confirmó su relación en Instagram al compartir la primera foto de los dos en su 32º cumpleaños.

El motivo de la ruptura lo reveló una fuente cercana de la ya expareja en la revista People. "Su relación era complicada", contó. "Ha sido ella la que ha roto. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven en esta ciudad".

Según las fuentes que hablaron con la revista, fue una ruptura amistosa. "Están en diferentes momentos de sus vidas y hay un profundo amor y respeto", dijo otra persona cercana a la pareja. "Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y ejercer como padre. Ambos están contentos con el momento en el que se encuentran".

Ahora el actor tiene una relación más que conocida con Jennifer Lopez, y Ana de Armas vive un romance con Paul Boukadakis.

Quién es Paul Boukadakis, el nuevo novio de Ana de Armas

Fue el pasado junio cuando salió a la luz el romance de Ana de Armas y Paul Boukadakis.

Entonces aparecieron las primeras imágenes, a las que se suman otras nuevas publicadas esta misma semana por Extra TV. Fueron pillados juntos y muy compenetrados en el aeropuerto JFK de Nueva York.

Paul Boukadakis, de 37 años, es vicepresidente de Tinder y es cofundador de la compañía Wheel que actualmente colabora con Tinder.

Paul Boukadakis, en una imagen de 2017. // Gtresonline

Su hermano Joey Boukadakis es actor, guionista, director de cine y fundador de General Specific, compañía que creó en 2018 y que se dedica a ayudar a los CEOs de empresas tecnológicas y estudios de entretenimiento en el desarrollo de estrategias creativas. Entre sus clientes están Tinder, Masterclass, Paramount, HBO o Warner Bros.

Javier Caso, el hermano fotógrafo de Ana de Armas

Ana de Armas es hija de profesores universitarios, que no han podido acudir nunca a un estreno de la actriz. Tiene un hermano, Javier Caso, que usa el apellido materno y que trabaja como fotógrafo en Nueva York.

Javier se convirtió en noticia en enero de 2020 tras ser detenido e interrogado por la Seguridad del Estado por su relación con artistas independientes de Cuba, en concreto con la actriz independiente Lynn Cruz y su marido, el cineasta Miguel Coyula. Al parecer le instaron a que rompiese lazos con los artistas y le preguntaron también por Ana.

"Ustedes saben bien quién es mi hermana, no me hagan preguntas de ella. Yo no quiero hablar de ella", les dijo.

Javier nació en 1985, tres años antes que Ana. Es su hermano mayor y de quien la actriz heredaba la ropa siendo pequeña. "Usaba sus pantalones viejos de la escuela, cortados como shorts", contó la intérprete en febrero de 2020 sobre cómo fue crecer en la isla.