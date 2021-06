Ana Obregón y los Javis se sientan juntos de nuevo en Mask Singer para poner de manifiesto el buen rollo que los une.

La actriz y presentadora conoce a Javier Calvo y Javier Ambrossi desde hace años. En 2018 la llamaron para hacer un cameo en la segunda temporada de Paquita Salas y no dudó en unirse a la larga lista de famosos que han pasado por la serie. Salió en el segundo episodio de la segunda temporada, Solidaria, cuyo guión firma el actor Brays Efe.

De esos días de rodaje es esta foto que Ana Obregón publicó en Instagram el 22 de marzo de 2018, poco antes de irse a Estados Unidos a vivir con su hijo. Después de esa imagen estuvo cuatro meses de silencio en redes y de dedicación exclusiva a su hijo Álex.

Paquita Salas fue el último papel como actriz de Ana Obregón, que ha vuelto a televisión pero desde entonces no se ha puesto a las órdenes de ningún director.

Fue el fichaje estrella de la temporada pero la enfermedad de su hijo, que murió el 13 de mayo de 2020 como consecuencia de un cáncer (Sarcoma de Ewing), le impidió asistir a la presentación oficial. Aún así, y a juzgar por la foto compartida por la actriz y por Brays Efe, la grabación fue un gran momento para la actriz.

"La hora del bocata en el rodaje de 'Paquita Salas' con mis Javis, Ambrossi y Calvo. Días largos y mágicos de grabación con Brays Efe. Os quiero !!!! ❤️", dice el comentario que publicó en redes sociales.

Enamorada de 'La llamada'

Ana Obregón quedó prendada de Los Javis cuando vio La Llamada. En el estreno de la película, en septiembre de 2017, Ambrossi se acercó a ella y le confesó que la seguía desde Ana y los siete. Ese día surgió la colaboración.

“Eso te toca por dentro porque yo no soy consciente de que haya llegado a la gente con mi trabajo. Comimos y me ofrecieron estar en Paquita Salas. Me encantó porque no hay nada parecido a esta serie, con lo difícil que es hacer algo diferente hoy", contó en una entrevista en marzo de 2018.

No se había visto aún nada del trabajo y Ana Obregón mantuvo el secreto mientras se hizo en halagos hacia la pareja de directores. "Quieren que sea todo sorpresa. Solo te puedo decir que he trabajado con el más grande que es Berlanga y con otros como Colomo o Vicente Aranda, pero la forma de dirigir al actor de Los Javis es única", aseguró la actriz.

Ana Obregón en la presentación de 'La llamada' // Gtresonline

Un año después fueron Javier Calvo y Javier Ambrossi quienes hablaron de Ana Obregón en una entrevista sobre la cuarta temporada de Paquita Salas, que aún preparan.

Una de las posibilidades que planteaban entonces era el regreso de Ana García Obregón, con la que la representante de PS Management aún tiene mucho por hacer: "Les falta un gran viaje, en Marbella".

Esta vez fue Javier Ambrossi quien se deshizo en halagos hacia Ana Obregón: "Es maravillosa, se apunta a un bombardeo. Trabajar con ella es increíble, es una de las mejores experiencias con un personaje".

La admiración es claramente mutua.