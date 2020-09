Ana Obregón comparte un vídeo casero de su hijo Álex de pequeño: "A veces escucho su voz llamándome 'mamá'"

"Aless, cuéntanos cuántos añitos haces", pregunta Ana Obregón a su hijo en el último vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. Tímido pero decidido, el pequeño levanta la mano y señala 'cuatro' con los dedos.

La actriz ha rescatado una serie de imágenes de la infancia de Aless Lequio, una recopilación casera que nos acerca a la intimidad de la familia, que atraviesa desde el pasado mes de mayo una de sus peores etapas. El joven Aless Lequio fallecía a causa de un cáncer contra el que llevaba años batallando y con su muerte dejaba un enorme vacío.

Desde aquel momento, su madre, una de las actrices más queridas de nuestro país, comparte emotivos textos y fotografías en los que destaca el carácter luchador del joven. "Mamá preciosa", escuchamos decir a un pequeño Aless en esta compilación, que comparte "como agradecimiento de vuestros cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en este camino de lágrimas. Leo todos y cada uno de ellos".

El calor y el apoyo de los seguidores de la bióloga han sido constantes desde hace meses, ya que además las circunstancias de la pandemia provocaron que Ana Obregón tuviese que esperar un tiempo para poder celebrar un funeral del joven, al que se acercaron numerosos rostros conocidos a presentar sus respetos.

"Gracias mi Aless por haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única. Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón. Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: “mamá”. PDT : os tengo que confesar que echo mucho de menos que me llame “mamá”, aunque a veces, solo a veces, escucho su voz llamándome “mamá ” desde algún lado de la eternidad".

Hace un tiempo, la actriz compartía las últimas palabras que escribió su hijo antes de morir, una sincera reflexión sobre la vida que sirve de lección tanto para los que saben lo duro que es vivir una enfermedad como los que no han tenido que superar ese trago.