La emotiva carta de Ana Obregón a su hijo Álex Lequio, que cumpliría 28 años: "Llegaste la noche más mágica del año"

Ana Obregón compartía unas desgarradoras palabras para recordar a su hijo Álex Lequio, fallecido con tan solo 27 años, debido a un cáncer. "Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento", podemos leer junto a una galería de fotos de los primeros y los últimos cumpleaños del Álex, con su eterna sonrisa.

"Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado.", continúa la carta. "Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar ,reír , superarte, madurar ,trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita."

Y en alusión a los preciosos recuerdos que acompañan la publicación, continúa: "Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños."

"Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas", continúa Ana en su emotivo mensaje, donde le da las gracias a su hijo, y le recuerda: "No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre . 💔 #Alessforever #28".

Por su parte, Alessandro Lequio también ha querido recordar a su hijo con un mensaje en redes y una fotografía, en la que vemos al siempre sonriente Álex tomando una copa de vino con su madre. "Miss you so much", escribe, recordando lo mucho que echa de menos a su hijo mediano y "mejor amigo".

