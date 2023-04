Ana Obregón presenta a su nieta Ana Sandra Lequio, hija de Aless Lequio

Solo una semana después de conocer que Ana Obregón había viajado a Miami para, supuestamente, convertirse en madre de una bebé nacida a través de un vientre de alquiler, la socialité aclara a la revista Hola! las circunstancias del nacimiendo de la criatura.

Obregón, de 68 años, confirma que la bebé nacida por gestación subrogada es hija de Aless Lequio y, por lo tanto su nieta. "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta", dice la actriz y biológa, que ha llamado a la bebé Ana Sandra.

La pequeña llega al mundo para, según Obregón, cumplir el deseo de Aless Lequio de formar una familia. La socialité asegura estar cumpliendo el legado de su hijo, que falleció en mayo de 2020 a consecuencia de un sarcoma de Edwing.

"Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él", afirma.

La niña, que es legalmente hija adoptiva de Ana, nació por gestación subrogada el 20 de marzo, en Miami. Obregón ha concedido la entrevista a la revista del saludo desde el apartamento en el que pasa sus primeros días con Ana Sandra con la ayuda de una niñera.

El legado de Aless: "Es lo único que me queda vivo de él"

Obregón desconoce si el parto fue programado, natural o por cesárea. "Yo solo sé que me llamaron y yo me fui para allá. Estaba en una nuebe. ¡Cuántas emociones para un ser humano! Ahora he cambiado las lágrimas por el reloj. Cada tres horas el bibe, por la noche también. Tengo una preocupación que me muero y, claro, ya no tengo tiempo de llorar, ni ganas. Es que ya no hay que llorar", explica.

"Anita nació tres semanas antes de lo esperado, perfecta de slaud y con tres kilos y medio de peso", asegura Obregón.

La socialité no sabría decir a quién se parece físicamente la bebé, pero el confort que obtiene de sus cuidados no tiene medida. "Por ahora no se parece a nadie, porque acaba de nacer. Pero yo lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él", mantiene.

La revista Lecturas lleva este miércoles en portada la imagen de la madre gestante que ha llevado en su vientre a Ana Sandra durante nueve meses.

Sus iniciales son Y.E.V.P. y se trata de una mujer de origen cubano afincada en Florida. Ana Obregón la pudo conocer en persona: "Sí, sí. Toda una bendición, de verdad, una bendición de persona".

"He vuelto. He resucitado. He vuelto a nacer. Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023, tal cual", asegura.

No descarta tener más bebés: "Quería tener cinco hijos"

Ana Obregón quiere seguir cumpliendo el legado de su hijo y no descarta engendrar más bebés a través de la gestación subrogada. "Me hubiera gustado también niño, pero, ¿quien sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".

El mismo día que Aless fallecíó fue el que tomó la decisión de llevar a cabo este proceso. "La decisión la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día", dice Obregón.

No le preocupa la crianza de la criatura en lo que a temas económicos se refiere. "Yo he trabajado toda mi vida y, gracias a Dios, tengo la suerte de poder dejarala en muy buena situación cuando yo no esté. Y hasta entonces, tengo todo el amor del mundo para darle".

"No entré en el paritorio"

Este bebé llega al mundo por expreso deseo de Aless Lequio. Según cuenta Obregón, el joven se lo comunicó "de palabra" a ella y a su padre, el Conde Lequio, una semana antes de fallecer.

"Eso se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos", explica sobre aquel día en el que su hijo, que "estaba muy mal", expresó su deseo de formar una familia. "Nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida", aclara.

"No entré en el paritorio. No me atreví, pero estaba en la puerta de al lado. En cuanto me la pusieron en mis brazos, empecé a llorar con unas lágrimas impresionantes, que me salieron de dentro, y hasta las enfermeras que estaban alrededor se emocionaron. Nunca habían visto una reacción así. Uo no podía parar de llorar de emoción y felicidad", asegura la presentadora.

Todo preparado para volver a España con Ana Sandra

En declaraciones a Hola!, Ana Obregón mantiene que tiene la documentación en orden a la hora de inscribir a la criatura en el Registro Civil Español.

"Todo es legal. La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa", ha explicado.

Sin embargo, si quisiera registrala directamente en España, Obregón podría estar cometiendo fraude de ley al intentar inscribir a la menor como su hija adoptiva a través de una adopción internacional. En primera instancia, la niña debe ser registrada en el Consultado Español en Florida.

Una vez regresen a España, Obregón y Ana Sandra vivirán en la casa de la socialité en La Moraleja. "Ya tengo todo. Tengo su cuna. Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, poque no me siendo capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: 'No. Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches", ha contado.