Ángel Llàcer, ingresado de urgencia con síntomas graves

La gravedad e intensidad de los síntomas le llevaron a la Clínica Ruber de Madrid, donde en estos momentos permanece ingresado por una infección intestinal grave.

El jurado de Tu Cara Me Suena contrajo la bacteria Shigella durante un viaje a Vietnam el pasado mes de febrero.

"Cogí una intoxicación y me pusieron antibióticos durante cinco días, pero la bacteria se quedó", ha contado desde la misma cama del hospital al programa de radio El matí de Catalunya Ràdio.

Pasado un tiempo, los síntomas empeoraron. Los dolores y molestias cada vez eran más fuertes. "Me empecé a encontrar mal y me ingresaron", dice. "Los médicos no sabían qué tenía, me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre... Estaban muy preocupados", añadía, explicando que más tarde los profesionales cayeron en la cuenta de que todo podría derivar de aquella intoxicación alimentaria mal resuelta. La bacteria seguía anidada en su intestino y eso agravó su estado de salud.

De esta manera, el actor y director musical deberá permanecer hospitalizado, aunque puede que esto no interfiera en su labor como jurado del programa de Antena 3. Las tres primeras entregas de Tu Cara Me Suena ya están grabadas y este viernes 19 se emite el segundo programa, por lo que cabe la posibilidad de que Llàcer se recupere a tiempo para la grabación del cuarto episodio.