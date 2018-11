Angy Fernández versiona a Lady Gaga en 'Ha nacido una estrella'

La actriz y cantante Angy Fernández se quedó prendada cuando fue al cine a ver 'Ha nacido una estrella', la película de Lady Gaga y Bradley Cooper . Así, la joven ha querido rendir su pequeño homenaje haciendo suya 'I'll Never Love Again', una de las canciones de la película.

Lady Gaga ha demostrado con su interpretación en la película 'A Star Is Born' que ha nacido para ser una estrella, igual que Ally, el personaje al que da vida en la gran pantalla. Sin embargo, en el cielo hay sitio para muchas estrellas, sin importar cómo brillen. Y nuestra querida Angy Fernández ha presentado su particular candidatura para entrar en ese olimpio versionando 'I'll Never Love Again'.

La cantante publicaba hace dos días un pequeño fragmento en su cuenta de Instagram de uno de los temas que canta Lady Gaga en la película. "Ayer volví a ver la peli. Fui con mi madre que tenía muchas ganas de verla... y lloramos las dos. Me tiembla todo de lo bonita que es y en cuanto le doy a grabar, tiemblo más. Creo que canto menos por eso jajaja. Siento que lo hago mejor si no me grabo... Parezco nueva. Espero que os guste", escribía la joven junto a un vídeo en el que la vemos cantar y tocar el piano.

"Si queréis la segunda parte, comentadme y dadme like", decía. Pues parece que gustó, porque al día siguiente la joven actriz publicó un segundo fragmento de la misma canción a piano. ¡Preciosa!