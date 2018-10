'A Star Is Born', el exitoso debut cinematográfico de Lady Gaga

Hace dos años se anunciaba que Lady Gaga iba a debutar en el cine y, desde ese momento se ha especulado mucho sobre lo que la artista nos mostraría en la gran pantalla.

Tras sorprendernos con el tráiler, regalarnos Shallow y algún que otro adelanto, 'A Star Is Born' llegaba a los cines el 5 de octubre de 2018, un proyecto que supone una evolución para Lady Gaga, pero también para Bradley Cooper, ya que es la primera película que dirige.

'A Star Is Born', el nuevo remake de la película dirigida por William A. Wellman en 1937, empieza con unas imágenes de Cooper, que interpreta a Jackson Maine, una estrella del rock que a pesar de vivir rodeado del éxito, sus problemas personales influyen sobre él y su música.

Minutos más tarde, en una corta pero intensa escena, aparece Ally (Lady Gaga), una joven que sueña con triunfar en el duro y competitivo mundo de la música y que conoce a Maine en un club de Drag Queens.

Durante más de dos horas y con un ritmo lento, descubrimos la historia de amor entre Jackson Maine y Ally, a la que el rockero decide ayudarla a impulsar su carrera. Sin embargo, los tópicos, como las drogas y el alcohol, dificultan su relación y sus respectivas carreras musicales.

Sin duda, Ally es un reflejo de la vida de Lady Gaga que también empezó cantando en pequeños locales y que, tras un intenso trabajo, se convirtió en una estrella de la música mundial, recibiendo numerosos premios, como los Grammys. Podemos decir que, Bradley Cooper ha creado un personaje a la medida de Gaga, a la que vemos muy natural, sin tatuajes, pero también con algún que otro atrevido estilismo.

Además del amor, otro de los pilares de 'A Star Is Born' es la música, que durante todo el film consigue cautivarnos, con una banda sonora creada e interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga.

Ally (o la Germanota), que nos regala una versión de La vie en rose de Édith Piaf, nos transporta a los años 90 con el tema final, I'll Never Love, una canción con una estructura y una base que nos recuerdan a Without you de Mariah Carey o al clásico I Will Always Love You de Whitney Houston.

A pesar de las similitudes, Lady Gaga debuta en el cine por todo lo alto, dejando atrás las críticas que indicaban que era un simple producto musical, seduciendo la gran pantalla y esperemos que también conquiste los Oscar.