¿Rosalía y Rauw Alejandro han roto? Esto es todo lo que se sabe

Rosalía ha terminado después de dos años su gira Motomami, pero parece que no es lo único que llega a su fin. Según informa la revista People, la cantante habría terminado su relación con Rauw Alejandro después de tres años juntos y con una boda a la vista.

No hay muchos detalles, pero dicho medio recoge que los dos se siguen teniendo mucho amor y respeto, aunque no ha sido suficiente para seguir juntos.

De hecho, uno de los detalles que más ha llamado la atención de sus fans es que hace mucho que no se dan like en Instagram y tampoco se les ha visto públicamente recientemente. Este era uno de los motivos por los que se llevaba un tiempo hablando sobre una posible ruptura entre ellos.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que se haya terminado la relación sentimental.

Tanto Rosalía como Rauw Alejandro se han tatuado el nombre del otro: Rosalía tiene las iniciales "RR" en la planta del pie y Rauw Alejandro tiene tatuado "Rosalía" en mayúsculas encima del ombligo.

La viral fotografía de Rosalía llorando

Las redes sociales han comenzado a trabajar rápido y se han acordado de la fotografía viral de la catalana en la que aparecía llorando y que supuso que muchos pensaran que habían roto.

Sin embargo, Rauw desmintió los rumores compartiendo un texto en el que decía que ella era la chica más guapa que conocía.

Las palabras de Rosalía a Rauw en el Primavera Sound

Rauw y Rosalía siempre han tenido una relación muy romántica y en la que no han faltado los detalles cariñosos. En el último concierto de la motomami en Barcelona, le dedicó unas bonitas palabras. Antes de comenzar a cantar, lejos de mandarle un mensaje de amor, la catalana fue directa sobre el vídeo de la venganza que ha subido el puertorriqueño imitándole: "Baby he visto el vídeo que has subido, te mato, ¡ya te vale, eh!", le dijo entre risas.

"Te extraño, baby ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo", expresó la intérprete de Hentai muy emocionada haciendo un corazón con las manos, y es que su chico se encuentra en la otra punta del mundo con su gira Saturno World Tour.

Qué se sabe de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía

Ante falta de confirmación oficial, las redes se han llenado de comentarios de fans de la intérprete de Saoko en los que se preguntan si es cierto y han dejado claro que les ha sentado muy mal la supuesta ruptura.

El compromiso de Rauw Alejandro y Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su compromiso el pasado 24 de marzo al compartir el vídeo de Beso, la primera de las tres canciones de su EP RЯ y la única, por el momento, con videoclip.

El vídeo es un recopilatorio de momentos de pareja y cierra con la reacción de Rosalía al recibir el anillo de pedida. Rauw la graba con la sortija en la mano y, entre lágrimas, se le oye decir: "Todo el rímel corrido... Te amo”.

La propia Rosalía fue quien decidió incluir en el vídeo este momento grabado el 31 de diciembre de 2019, día de su compromiso. "Eso fue idea de mi novia. Necesitaba un final epic y Rosi dijo creo que podíamos soltar ese vídeo", explicó Rauw sobre el vídeo, que evoluciona de ir de la mano a los abrazos y de los abrazos a los besos.

El cantante recibió la propuesta de Rosalía con cierta sorpresa. '¿Tú estás segura?', le preguntó, y Rosalía dijo que sí. Ella es, según cuenta, quien pone los tiempos y las fronteras porque él lo contaría todo, asegura.

Rosalía y Rauw Alejandro querían ser padres

En una entrevista en noviembre, Rosalía, confesaba que cada vez veía más cerca la maternidad, aunque no hizo referencia directa a Rauw Alejandro.

"Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir quetengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría", reveló pero sin especificar si sería algo que puede compaginar con la música o se dedicaría a ello a tiempo completo.

Ante todo esto, Rosalía ha sido clara, no sabe cuando ocurrirá, pero ha confirmado que "le haría mucha ilusión".

Rauw Alejandro también quería ser padre

Hace apenas un mes, los conductores del programa Alofoke quisieron preguntarle a Rauw Alejandro si le gustaría ser padre junto a Rosalía.

Sin dudarlo ni un segundo, el puertorriqueño aseguraba que le gustaría tener, un par o "los que Dios le dé". Ante la insistencia del presentador sobre cuántos hijos le gustaría tener, Rauw fue tajante: "No sé. Yo no soy quien lo paro tampoco".

El cantante dejaba claro también que lo primero y principal es el deseo y voluntad de Rosalía para querer tenerlos, ya que llevarlo a cabo tendría que hacer una pausa en su fulgurante carrera: "Tú tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours, tiene sus responsabilidades también", expresó.