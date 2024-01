Rauw Alejandro revela cómo vivió la ruptura con Rosalía y cómo se sintió cuando lo acusaron de infiel

Rauw Alejandro ha despedido 2023 charlando con el youtuberChente Ydrach. El cantante de Saturno se sentó frente a su colega para charlar durante cerca de hora y media sobre sus vacaciones en Puerto Rico, sus próximos proyectos, su actuación en los Latin Grammy 2023 y también sobre cómo vivió el final de su relación con Rosalía.

Tras más de tres años juntos y casi cuatro meses después de anunciar su compromiso de boda, el 25 de julio la revista People adelantó en exclusiva la ruptura y la información empezó a correr como la pólvora.

"Nunca me había pasado algo así. Fue fuerte porque te van pasando cosas y no hay una enseñanza, no hay un libro que te dice qué va a ocurrir o cómo tienes que hacer", contó Rauw a Ydrach sobre cómo se enfrentó a la noticia a la que siguieron una avalancha de rumores. "Salieron miles de cosas... Llevábamos cuatro años y nunca había pasado nada, no había salido ninguna noticia negativa y cuando salió esta noticia lo dijeron de una manera como que dejando un margen abierto a especulaciones".

Rauw Alejandro reconoce casi seis meses después que fue un momento muy complicado y no demasiado fácil de llevar: "Frustra un poco porque está la vida del artista y la vida personal", apuntó el artista que fue acusado de engañar a la catalana, quien tuvo que salir a negarlo dos días después. "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido", insistió Rosalía a través de Instagram Stories.

"Creen lo que quieren"

Su comunicado, como el emitido un día antes por Rauw Alejandro, fue una decisión conjunta aunque no sirvió demasiado. La gente siguió creyendo las especulaciones previas e ignoró los mensajes de los dos implicados [a partir del minuto 16].

"Lo más cabrón es que a la gente no le importa si ella me defiende. Es que te ponen el estigma. Ella puede decir que no, pero dicen: 'No te creemos, pensaos que lo estás defendiendo porque le tienes cariño pero él te fue infiel'. ¿Qué más quieren? Los dos estamos diciendo que todo está cool y que no pasó nada, que no fue así pero creen lo que ellos quieren", apuntó el cantnate.

Rauw Alejandro reconoce que la situación fue "un poco frustrante" pero le sirvió de cara al futuro: "Si me vuelve a pasar algo así [que un medio publique su separación], voy a ir rápido... No voy a dejar especulaciones porque inventan cualquier mierda".

Lo ocurrido después también le sirvió para entender cómo funcionan (muy a su pesar) algunos medios. "Estaba haciendo una campaña con Carolina Herrera y Bruna Marquezine y yo éramos los protagonistas del anuncio. Como era al aire libre, unos paparazzi tiraron fotos y al otro día salió una noticia como que fulano está con fulana...¡Cabrón, estoy trabajando!. Ya se inventa cualquier mierda", se lamentó el cantante, y añadió una reflexión extra sobre cómo gestionar ahora su vida.

"Si quiero salir a tomar un café con una amiga que es mujer, al día siguiente tengo novia. ¡No puedo hacer nada!"