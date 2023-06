Rosalía, enamorada de los vestidos de novia de Vivienne Westwood: los diseños que podría lucir en su boda con Rauw Alejandro

Rosalía ha confesado en su entrevista en El Hormiguero que le gustaría sellar su amor con Rauw Alejandro vestida de Vivienne Westwood.

Aseguraba que no comenzaría con los preparativos hasta que termine su Motomami Festival Tour, los últimos coletazos de la gira que la ha tenido fuera de casa durante un año y medio.

La cantante reconocía además en su paso tanto el Primavera Sound de Madrid como por el programa de Trancas y Barrancas estar "cansada". Admitía que echaba de menos a su familia, su pareja y sus amigos a pesar del agradecimiento que siente cuando se sube al escenario y conecta con su público.

"Tengo algún vestido por ahí... Uno de Vivienne Westwood, me gustaría vestir de Vivienne Westwood", contaba la cantante en el programa de Pablo Motos antes de afirmar que, en principio, le gustaría una celebración "chill, en familia".

La pedida de mano ocurrió el día de Nochevieja de 2021 y quedó registrada en un pequeño vídeo que incluyeron en el clip de Beso, una de las tres canciones de su EP conjunto RR.

"Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, en la montaña, con unas vistas espectaculares. Después de las Campanadas de Nochevieja subimos, se puso de rodillas y me sacó el anillo. Yo me puse a llorar", dijo la artista ante la curiosidad del presentador de Antena 3.

Los vestidos de Vivienne Westwood que podrían inpirar a Rosalía

Rosalía cree que la firma adecuada para vestirla uno de los días más importantes de su vida es Vivienne Westwood, una diseñadora que ya han elegido a otras grandes artistas y personalidades para su gran día.

Repasamos quiénes son y cuáles son los diseños que lucieron.

Zendaya en los Premios Oscar

La actriz escogió un vestido blanco satinado, con hombros al aire y drapeado en la cintura, para la alfombra roja de los Premios Oscar en el año 2015.

Zendaya en los Oscar de 2015 vestida de Vivienne Westwood // Getty

Miley Cyrus en su boda con Liam Hemsworth

La cantante de Flowers se dió el sí quiero con Liam Hemsworth en diciembre de 2018, una fecha para la que escogió un vestido de corte romántico y minimalista que confirmó la regla de 'menos es más'.

Un tejido satinado, escote de hombro caído y drapeado, un clásico de Westwood.

Miley Cyrus en su boda con Liam Hemsworth // Instagram MileyCyrus

Hailey Bieber en su preboda con Justin Bieber

La modelo lució un Viviene Westwood para la fiesta previa a su gran día con Justin Bieber, con el que se casó en septiembre de 2019.

Se trataba de un vestido sostenible, con un tejido en seda ecofriendly con escote Bardot en blanco mate. Lo combinó con unas saldalias con lazada en el talón.

Hailey Bieber en su preboda con Justin // Instagram

Sea cual sea su elección, el mundo está deseando ver a Rosalía vestida de blanco.

¡Empieza la cuenta atrás!