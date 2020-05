Antonio Orozco comparte una foto y todo el mundo coincide en el mismo detalle sobre su físico

Antonio Orozco ha compartido un selfie en Instagram con un bonito mensaje. Hasta ahí, sería como cualquier otra publicación del artista si no fuera porque muchos de sus seguidores han advertido un cambio físico en el cantante que les ha llamado la atención.

Antonio Orozco, como muchos otros compañeros de profesión, está aprovechando el confinamiento para componer y publicar nueva música.

De esta manera llegó hace unas semanas 'Hoy', una canción que es todo un soplo de aire fresco y optimismo que nos invita a vivir el presente.

También ha aprovechado para estar más conectado que nunca con sus seguidores, donde ha realizado numerosos directos, como el que ofreció en Europa Home Date con Juanma Romero, y también para mostrarnos su día a día.

En una de sus últimas publicaciones, vemos un selfie de Antonio junto al texto: "Hay muchas formas de ver pasar la vida, pero a tu lado mola mas, menkantas”, junto a un corazón rojo.

Una publicación sin más relevancia si no fuese porque muchos de sus seguidores se han fijado en cómo ha cambiado el físico de Orozco durante el confinamiento, apreciablemente más delgado.

"Pero bueno, cuantos kilos has perdido. No te conocía... 🙄", "Guapo !!! Hacia mucho tiempo que no te veía ...muy bien.. necesitabas cambiar tus hábitos de comida ..te felicito eres joven y hay que cuidar el envase....!!!!!!! Suerte sigue así...por tu salud!!!!💕", "Te ha venido bien el confinamiento, te estabas poniendo fondón 😂😂😂", "Como adelgazaste tanto" o "Antonio Orozco estás haciendo alguna dieta? Te veo más delgado! Un abrazo", son algunos de los muchos comentarios que pueden leerse en la publicación.

REPITE COMO COACH EN 'LA VOZ' 2020

Tras el éxito de la edición anterior, Antonio Orozco se confirmaba nuevamente como coach de La Voz 2020, junto a Pablo López, Laura Pausini y Alejandro Sanz.