Alejandro Sanz y Laura Pausini se unen a Pablo López y Antonio Orozco como coaches de 'La Voz 2020'

La Voz 2020 está calentando motores y ya podemos conocer que cuatro artistas serán los coaches de la próxima temporada. Tras la confirmación de Pablo López y Antonio Orozco en El Hormiguero, Alejandro Sanz y Laura Pausini han escogido también el programa de Pablo Motos para anunciar que se sentarán en el sillón rojo por primera vez en Antena 3.

Tal como hicieron hace unos días Pablo López y Antonio Orozco, Laura Pausini ha visitado el plató de El Hormiguero para dar una gran noticia: ¡Formará parte del equipo de coaches de La Voz 2020!

Pero esta no era la única sorpresa que nos tenían preparada. "Tenemos una persona que quiere saludar", le dice Pablo Motos a Laura Pausini dando paso a un vídeo de Alejandro Sanz dirigiéndose a la artista: "tengo que deciros una cosa y es que os echo muchísimo de menos y no tengo tantas oportunidades de veros ahora que estoy de gira. Así que se me ha ocurrido una idea y es que si me lo permitís puedo ser el cuarto coach y así podemos vernos mucho más a menudo".

Antena 3 se encuentra emitiendo actualmente la edición de 'La Voz Kids' y su versión adulta regresará próximamente a la parrilla para repetir el éxito de su edición anterior, cuya gran final fue vista en Antena 3 por 2.169.000 espectadores y un 18% de share.

Además, ya conocemos al talent de Europa FM que participará en las Audiciones A Ciegas. ¡Gracias por participar y convertiros en coaches!