El hijo de Antonio Orozco "se disfraza" de su padre en una genial imitación del cantante

Sabíamos que el hijo de Antonio Orozco, Jan, había heredado el talento de su padre para la música. Sus vídeos rapeando y tocando la batería son la demostración de que el pequeño podría seguir los pasos de su padre, pero todavía es joven. Además de mucho que aprender, el pequeño debe disfrutar y pasárselo bien antes de dar el gran paso.

Y eso es lo que parece que está haciendo estos días de cuarentena. El chaval, que sabe que su padre hace transmisiones en directo prácticamente todos los días, ha querido grabarse imitándolo al inicio de estas conexiones, cuando el cantante se acicala y prepara para presentar a su invitado para la ocasión: ha charlado con Alejandro Sanz, Pablo López, Cepeda...

Con una corbata, unas gafas de sol y un desparpajo natural, el pequeño Jan adopta los gestos más particulares de su padre para esta genial imitación que ha encantado a sus seguidores. ¡Talento en la familia!

SUS CONVERSACIONES EN DIRECTO

"1200 minutos de compañía, de risas, de cariño... De BUENAS NOTICIAS! Gracias a todos los amigos que se han sumado a la iniciativa y gracias a todos los que están por venir, sin vosotros no sería posible. Y sobre todo sin VOSOTROS los miles y miles que nos acompañáis cada noche, que me escribís mensajes, emails, que me enseñáis tanto cada día".