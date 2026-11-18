Guitarricadelafuente está viviendo un éxito exponencial gracias, sobre todo, a la proyección internacional de La bola negra, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo que protagoniza el de Benicàssim.

El artista está dándose a conocer a lo grande por Estados Unidos, y va camino de tener reconocimiento en más premios internacionales. Además, ahora se convierte en uno de los hombres del año.

Esta categoría la marca la Revista GQ, y la clave de esta posición que se le otorga al artista ya no viene solamente de ser un músico con una propuesta diferente: en apenas un año ha conseguido consolidarse internacionalmente, protagonizar una de las películas españolas más exitosas, convertirse en embajador de una de las grandes casas de moda y reivindicar una forma más libre de entender la identidad masculina.

Es precisamente esa combinación de música, cine, moda y representación la que convierte su reconocimiento por la revista en algo especialmente significativo. Así, en los GQ Men of the Year 2026 de GQ España, Guitarricadelafuente comparte reconocimiento con otros nombres destacados, entre ellos el cantante Quevedo, los cineastas Los Javis y el futbolista Borja Iglesias.