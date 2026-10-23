Antonio Orozco y Niña Pastori unen sus voces en una nueva versión de 'El problema fue la solución' | Universal Music

Desde el lanzamiento del álbum El tiempo no es oro de Antonio Orozco el pasado año, su canción El problema fue la solución se convirtió en una de las favoritas de sus fans. Un tema al que el barcelonés ha querido ha querido dar una nueva dimensión junto a su amiga y compañera, Niña Pastori.

Una colaboración que aporta los tintes flamencos de la gaditana a una letra en la que se abordan las contradicciones del amor y la capacidad de seguir adelante cuando el pasado termina convirtiéndose en una lección de vida, creando un aprendizaje sobre la vulnerabilidad, la memoria y el perdón como hilo conductor.

Con John Caballés a la producción y una grabación realizada entre La Casa Murada, en Tarragona, y los emblemáticos Abbey Road Studios de Londres, esta nueva versión cuenta con la participación de la London Metropolitan Orchestra. Una combinación de espacios y músicos que aporta una nueva dimensión sonora a una canción concebida desde la intimidad. Para la producción vocal de Niña Pastori, se ha contado con Julio Jiménez Borja, conocido como Chaboli, quien también participa en la grabación con palmas y nudillos que refuerzan el ritmo flamenco del tema.

Una colaboración que también homenajea la combinación de los artistas en Válgame Dios, volviendo a juntar a Orozco y Pastori para esta alianza entre dos voces inconfundibles.