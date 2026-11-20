Este jueves 19 de noviembre, Bruno Mars ha compartido un emotivo texto en redes sociales para despedirse de su padre, Peter "Dr. Doo-Wop" Hernandez . "Dale un beso a mamá allá arriba de mi parte", ha escrito.

Bruno Mars ha informado este jueves 19 de noviembre de que su padre, Peter "Dr. Doo-Wop" Hernandez, ha muerto. Y lo ha hecho con una galería de imágenes en Instagram donde el cantante aparece abrazando a su padre en una cama de hospital.

"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez", ha empezado escribiendo Bruno Mars en la descripción del post. "Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que fue el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo relacionado con la música", ha seguido, destacando la importancia de su padre en su carrera profesional.

Pero Bruno Mars también ha hablado de Peter Hernandez desde un lado más personal: "Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. Para mí, era el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá allá arriba de mi parte", ha añadido.

Bernadette Hernández, la madre de Bruno Mars, murió el 1 de junio de 2013 a los 55 años por un aneurisma cerebral.

Artistas como Lenny Kravitz, Justin Timberlake, Nicky Jam o Anderson .Paak han comentado la publicación de Bruno Mars con mensajes de ánimo: "Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. ¡Tu padre fue una persona auténtica! Me siento bendecido de haber estado en su presencia. Que descanse en paz celestial", ha escrito Kravitz.

Durante su carrera, Bruno Mars ha mencionado varias veces la influencia que recibió por parte de sus padres a nivel musical. "Todo mi sentido del ritmo se debe a que mi padre me enseñaba a tocar los bongos cuando era niño", dijo el artista estadounidense en 2017 para la revista Latina, según recoge Remezcla. "Es un músico profesional de la vieja escuela, así que de ahí vienen los anillos en el meñique, los zapatos de charol, los trajes y el tupé. Todo proviene de observar a mi padre".