Justin Bieber y Hailey Baldwin presumen de amor forma apasionada en una cafetería

Justin Bieber y Hailey Baldwin hicieron público su compromiso hace solo unas semanas , después de apenas unos meses de relación, y desde entonces no han dejado de lucir su amor tanto en redes sociales como en lugares públicos, el último, una cafetería.

La pareja no esconde su amor y no es la primera vez que les vemos besándose apasionadamente, solo que en esta ocasión lo han hecho en medio de una cafetería. Está claro que la pareja está viviendo un momento muy dulce y no tienen miedo a dejarse ver en público.

Justin Bieber y Hailey Baldwin pillados besándose apasionadamente en una cafetería / Gtres

Ajenos a la prensa, los fans e incluso los haters, el cantante y la modelo siguen adelante con su compromiso y poco a poco sabemos más de cómo será su boda. De hecho hace unos días, Hailey confesó a US Weekly que había elegido como sus damas de honor a su hermana Alaia y a su prima Ireland Baldwin. Lo que aún es una incógnita en cuándo y dónde se casará la parejita, pero no creo que tengamos que esperar mucho para saberlo.

Así es Hailey Baldwin, la joven modelo que ha conquistado el corazón de Justin Bieber