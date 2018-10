La aplaudida razón por la que Rihanna ha rechazado actuar en la Super Bowl

A estas alturas era raro que Rihanna no hubiese actuado en ninguna edición de la Super Bowl. Aprovechando que sacará nuevo single en breves, la NFL le propuso que actuase en el descanso de la final el próximo mes de febrero.

Y aunque actuar en el intermedio de la Super Bowl es el sueño de cualquier artista, por mucha fama que tenga, Rihanna ha decidido rechazar la oferta por una cuestión de principios.

De esta manera la cantante protesta por el trato desfavorable que la NFL tiene con el jugador negro Colin Kaepernick. El motivo de esta polémica viene desde 2016, cuando al sonar el himno de Estados Unidos Kaepernick se arrodilló para protestar por todos los casos de racismo policial que se vive en Estados Unidos.

"No voy a ponerme de pie para honrar a un país que maltrata a las personas de color", declaró. Este acto no gustó nada ni al Presidente de EEUU, Donald Trump, ni a los altos cargos de la liga, ya que desde entonces Colin Kaepernick no ha vuelto a jugar a pesar de ser una de las grandes promesas de la NFL.

Por este motivo y aunque todos los rumores apuntaban que Rihanna actuará en el descanso, finalmente lo hará Maroon 5, quienes continúan petándolo con su éxito 'Girl Like You' junto a Cardi B.