Ariana Grande se emociona durante su concierto en Los Ángeles por el cariño de sus fans | GETTY

La vuelta a los escenarios de la cantante y actriz Ariana Grande está generando toda una ola de cariño de sus fans hacia la autora. Uno de los regresos más esperados del pop tras más de siete años sin que la autora de Into you diese shows en directo, por lo que el éxito de esta nueva gira Eternal Sunshine Tour parecía asegurado.

La parada de Ariana Grande en Los Ángeles era una de las más esperadas de la gira, con cuatro conciertos en el Crypto.com Arena con los que todos los incondicionales del área angelina tuviesen oportunidad de disfrutar de sus nuevas performances. Sin embargo, en su segundo directo, la diva se ha visto obligada a parar el concierto por la emoción que sentía con las muestras de cariño de sus seguidores.

"Muchísimas gracias, ¡Dios mío! Los Ángeles, muchísimas gracias", ha expresado una emocionada Ariana Grande. "¿Es en serio? ¿Qué demonios? Jamás en mi vida había visto una multitud así (...) Esto es tan abrumador, de la forma más hermosa que he experimentado. Muchísimas gracias por ser tan cariñosos."

Unas palabras de agradecimiento que obtuvieron rápida respuesta en forma de aún más vítores por parte de los presentes. "Esto significa muchísimo para mí. Sois increíbles. Os quiero mucho y siempre os he querido", ha indicado, dando las gracias a quienes han seguido su carrera desde "Honeymoon Avenue, hasta Hampstead", una canción de su próximo álbum Petal, antes de disponerse a interpretarla.

Un regalo hacia sus fans, que apenas deben esperar unas semanas para el estreno mundial de su nuevo álbum, que verá la luz el próximo 31 de julio.