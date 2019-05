Katy Perry entra en una terapia muy especial en 'Never Really Over', su nuevo single

La cantante regresa al panorama musical con nuevo tema y nuevo look para el vídeo de 'Never Really Over' , nuevo single oficial de Katy Perry .

Katy Perry en su nuevo vídeo 'Never Really Over' / YouTube/Katy Perry

Después de su colaboración con Daddy Yankee para el remix de 'Con Calma' y de unirse a Zeed para convertirse en una especie de humanoide en '365', Katy Perry retoma su carrera en solitario tras el medio éxito de 'Eyewitnees', su último álbum. Y decimos 'medio éxito' porque el disco ha dejado cifras muy por debajo de los números que acostumbra a hacer Perry. Lejos está 'Bon Appètit' de alcanzar al exitazo 'I Kissed A Girl', pero lo importante es reinventarse y seguir adelante. Y eso Katy Perry es experta.

Así, la cantante vuelve con un single que recuerda mucho a sus inicios, y un vídeo en tonos pastel sesenteros donde la vemos intentar recuperarse de una separación ingresando en un centro que recuerda a una comuna hippie, cuyo emblema es un círculo con un corazón -el mismo que ha puesto la cantante como avatar en sus redes sociales- y donde practican una extraña terapia rodeados de naturaleza y regando corazones con lágrimas. Mientras tanto, en la portada veíamos a Katy con el pelo rizado (muy Dolly Parton) y con el color naranja como protagonista. Confirmado: Orange is the new black!

Este 'Never Really Over' es una versión del tema de la noruega Dagny 'Love You Like That', que está encantada con el proyecto: “Katy Perry y su equipo querían versionar mi canción, y nos van a acreditar. Estoy muy orgullosa”.

La intérprete aseguró nada más terminar su última gira que necesitaba tiempo para crear un nuevo álbum, pero parece que las cosas van más rápido de lo que Katy había anunciado. ¿Es 'Never Really Over' el preludio de su próximo disco?