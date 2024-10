Artistas que se han movilizado por la DANA en Valencia: de Alejandro Sanz a Aitana

Te interesa Un experto de la AEMET avisó hace cinco días de la magnitud de la DANA y las redes se lo tomaron a broma

La DANA ha dejado alrededor de 100 muertos y destrozos millonarios, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Ante este desastre, multitud de famosos han aparecido en redes sociales para difundir métodos de ayuda a los afectados y para dedicar unas palabras de apoyo a la población.

El mensaje de Alejandro Sanz a los políticos: "Pónganse a trabajar"

Alejandro Sanz ha mostrado su faceta más crítica el jueves 31 de octubre. El cantante de Corazón partío ha utilizado el altavoz de sus redes sociales para criticar duramente a los políticos "del signo que sean": "¿Sabéis lo que me da pena, tristeza y rabia? Ver que, ante una catástrofe como esta, los políticos de mi país se dedican a tirarse las culpas unos a otros", comenta.

El artista pide "a todos los representantes del pueblo" que se pongan "a trabajar para paliar la tragedia en España, aunque sea por una sola vez en sus vidas". "Muestren dignidad, humanidad y estén a la altura de sus cargos… señorías. Vayan a los lugares afectados y metan sus caretas en el barro y verán cómo se desmontan sus discursitos inflados".

"España les está mirando y el mundo también. No nos coman más la cabeza y hagan su puñetero trabajo", concluye Sanz. Dos horas antes, había publicado un mensaje de apoyo a los afectados: "Mi abrazo sentido y profundo para todas las personas que tienen el alma encogida y rota".

La alerta de Rozalén

Durante la tarde del martes 29 de octubre, la artista de Albacete pedía ayuda desde sus redes sociales para los vecinos de su pueblo: Letur. Rozalén facilitó los teléfonos de emergencia y pedía precaución. "El Ayuntamiento de Letur ha activado teléfonos de urgencia para los familiares. Ahora lo único importante es que todos los vecinos estén sanos y salvos… Gracias a todos los que estáis preguntando", escribió en sus redes sociales.

Bustamante: "Ha sido terrible"

El miércoles por la mañana, el cántabro publicó un vídeo en sus redes sociales mostrando su apoyo a los afectados y narrando su implicación personal en la DANA. "Hemos pasado una noche muy dura porque todo lo que está pasando en Valencia nos afecta a todos", dice Bustamante. También comenta que su novia estaba en Valencia: "Yana está allí de visita con sus padres, le ha pillado todo allí. Gracias a Dios, los tres están a salvo".

"Quiero mandar muchísimo ánimo, un abrazo gigante y... no sé, ánimo a los afectados, esto ha sido terrible. No entiendo cómo no se puede prever algo así. Valencia, estoy con vosotros, un abrazo gigante", concluye visiblemente afectado.

Álvaro de Luna: "Rezo por vosotros"

El sevillano también ha dedicado unas palabras sobre las consecuencias de la DANA estos días: "Valencia, todo mi apoyo a los afectados. Rezo por vosotros para que pase pronto. Residencia de mayores, protectoras de animales, familias y desaparecidos. Se me parte el alma ver cada vídeo que me llega. Os mando mucha fuerza y mucho amor... todo acabará pronto".

El detalle de Aitana

Aitana también ha aparecido en redes sociales para mostrar su apoyo. Lo ha hecho compartiendo durante el 30 de noviembre dos historias en su perfil de Instagram con imágenes de la tragedia y recursos para ayudar a los afectados.

Dani Fernández: "Estoy sobrecogido"

El exintegrante de Auryn también ha compartido información útil para favorecer los rescates. Además, durante el mismo miércoles, publicó un mensaje de dolor: "Valencia (y resto de zonas afectadas), estoy sobrecogido con todas las imágenes y tweets que estoy viendo. Mucha fuerza, ojalá mañana con la luz del día haya el menor número de víctimas posibles y todo haya sido una p*ta pesadilla".