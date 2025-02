Así fue la entrada de Aitana en el concierto de Amaia vista desde el escenario

Deslizar y curiosear este lunes en redes sociales significa toparse cada dos por tres con vídeos y mensajes sobre la aparición sorpresa de Aitana en el concierto de Amaia este domingo en el Movistar Arena de Madrid. No se habla de otra cosa.

La Canción Que No Quiero Cantarte es la colaboración de dos artistas que crecieron juntas a su paso por Operación Triunfo 2017. Han pasado seis años de aquello, pero el público no olvida y celebra cada uno de sus éxitos como si fueran propios. Nostalgia y cariño eclosionaban este domingo cuando Aitana se subía al escenario con la artista de Pamplona para interpretar juntas por primera vez en directo el tema, que forma parte del álbum Cuando no sé quién soy. De hecho, ni siquiera Aitana aparece en el videoclip de la canción, ya que sus compromisos le impidieron estar en el rodaje.

Amaia había dicho que en esta gira no habría invitados, pero mintió. En el segundo pase en el Sant Jordi Club, el sábado, fue Alizzz el que acompañó a la cantante para cantar El Encuentro.

Este domingo en la capital se hizo realidad un sueño que parecía enterrado. Amaia ya había empezado a cantar La Canción Que No Quiero Cantarte cuando de repente gritó 'Aitanaaaa'. Y el público se vino abajo. Impresionados, incrédulos, eufóricos. ¿Realmente estaba Aitana en el escenario? Sí. Apareció cantando desde la esquina izquierda, pero el ruido era ensordecedor.

Aitana y Amaia se fundieron en un tierno abrazo y la catalana se deshizo en halagos para su compañera. "Estoy súper orgullosa de todo lo que estás consiguiendo y es increíble que hayas llenado un Wizink, que estés haciendo todo tan increíblemente tú, que eso mola un montón".