Amaia, descalza, sorprende cantando con Alizzz en su segundo concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona

Amaia ha celebrado su segundo concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona este 22 de febrero, después de inaugurar su gira Si abro los ojos no es real con un primer espectáculo en el mismo recinto. Un espectáculo marcado por las sorpresas: a lo largo del show, la cantante toca el piano, hace un tablao y canta con una orquesta y un coro invitados, entre muchos otros detalles.

Sin embargo, la segunda fecha de Amaia en Barcelona ha sido única, ya que la artista ha cantado junto a Alizzz su colaboración El encuentro después de asegurar que "seguramente" no habría invitado en sus nuevos conciertos. "No ha surgido natural ninguna y no me gusta forzar estas cosas. Casi mejor, me parece bonito que no haya, porque es algo muy personal", contó la cantante para ABC sobre la falta de colaboraciones en su último disco.

Ante esta previsión, la salida de Alizzz al escenario ha sido mayúscula para los espectadores, que han podido disfrutar de los dos artistas interpretando su colaboración de éxito.

Amaia, descalza sobre el escenario

Durante la mayor parte del segundo concierto de Amaia en Barcelona, la navarra ha cantado con los pies descalzos.

Al cantar Despedida, la cantante hace un tablao con dos largas botas negras. Sin embargo, durante su actuación, Amaia ha sufrido un pequeño percance al romperse el tacón de su bota izquierda. ¿Cómo solucionarlo en directo? La artista ha decidido quitarse las dos botas y continuar no solo el tablao, sino también el resto del espectáculo.