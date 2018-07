Así fue la noche de Demi Lovato antes de su sobredosis

Aunque su tema 'Sober' podría habernos adelantado lo que estaba por venir, nadie se imaginaba la gravedad de la situación de Demi Lovato. La cantante fue encontrada inconsciente este martes alrededor de las 11 de la mañana, cuando los servicios de emergencia acudieron a su domicilio. El mes pasado la cantante lanzaba esta nueva canción, en la que reconocía haber recaído en sus adicciones tras seis años desintoxicada.

En un primer momento, la revista TMZ aseguraba que se trataba de una sobredosis de heroína, información que fue desmentida posteriormente por la familia en un comunicado. "Parte de la información que se reportó es incorrecta y respetuosamente piden privacidad y no especulaciones ya que su salud y recuperación es lo más importante en este momento".

El comunicado añade además que la cantante se encuentra estable y "con su familia". "Está despierta y con su familia que quiere expresar su agradecimiento a todos por el amor, las oraciones y el apoyo".

Ahora los medios de comunicación estadounidenses aseguran que la sobredosis de Demi Lovato tuvo lugar tras una fiesta en su casa que duró toda la noche. La cantante fue fotografiada en el restaurante Saddle Ranch junto a unas amigas, celebrando el cumpleaños de una de sus bailarinas. Eso sí, se desconoce si las mismas personas que estaban con ella cenando son las mismas que acudieron a la posterior fiesta en el domicilio de la artista en Hollywood Hills.

El portal TMZ asegura que la cantante se negó a decirle al equipo de paramédicos qué sustancia había consumido.

La preocupación por el estado de salud de Demi Lovato tras ser hospitalizada ha llenado las redes sociales de mensajes de fuerza y apoyo para la cantante, e incluso Charlie Puth le ha dedicado el tema 'See You Again' en su último concierto. También Lady Gaga le ha dedicado un emotivo mensaje: "Estoy tan feliz de que estés viva."