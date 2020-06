Así huele el orgasmo de Gwyneth Paltrow: la actriz expande su negocio

Ya no solo vale con ser actriz, cantante o modelo. Una vez conseguido el éxito en el terreno artístico, cada vez son más las mujeres que se sumergen en el mundo empresarial para vender cosméticos, colecciones de ropa, de gafas de sol, de trajes de baño...

Selena Gomez tiene su propia línea de maquillaje, Rihanna ha montado un emporio con Fenty mucho más allá de la música, Gisele Bündchen es socia de Ipanema... Y Gwyneth Paltrow lleva años triunfando con Goop, la polémica (pero fructífera) web de productos de belleza, estilo de vida y accesorios.

Uno de los últimos productos con los que Paltrow puso patas arriba el comercio online -y que también recibió numerosas críticas- fue la vela “This Smells Like My Vagina” (Esto huele a mi vagina). A pesar del ostentoso nombre, la vela tiene esencia de geranio, bergamota cítrica, cedro y rosa de Damasco. Vamos, que todo se reducía a una estrategia de marketing y de "olor a vagina" nada de nada. Eso sí, el producto agotó existencias, y no es que fuese precisamente barato: 75 dólares.

Así, con ese tremendo y repentino éxito, no es de extrañar que la actriz haya querido ampliar su 'colección de velas' y lance ahora un nuevo "aroma". Se trata de la vela “This Smells Like My Orgasm” (Esto huele como mi orgasmo) y está hecha a partido esencia de pomelo, azahar, bayas de cassis, té negro y rosas de Turquía. Sin duda, una explosión de sensaciones que promete 'extasiarnos' los sentidos.

La actriz ha hablado de este nuevo producto en una entrevista con Jimmy Fallon e incluso enseñó un ejemplar a la audiencia. Puedes ver la "codiciada" vela en el minuto 9:50. "Hasta la caja la hemos decorado con fuegos artificiales", decía la actriz.