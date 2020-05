Lorena Castell y el vestido de los Oscar del 2000 que subasta Gwyneth Paltrow: "Se lo podría poner Dua Lipa ahora"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¿Recuperará Meghan Markle su carrera de actriz? Ya sabemos que Harry y ella han renunciado a sus poderes como parte de la Familia Real Británica, pero de ahí a volver a Hollywood... De momento, la ex Duquesa de Sussex ha prestado su voz a un documental de Disney. ¿Será su primer paso para volver a los rodajes? "Además Harry hará una narración para el inicio del documental 'Thomas and Friends' de Netflix", nos desvela Castell.

Y hablando de estrenos... Comentamos el del viernes día 1. "Os super recomiendo el documental de Amaia, 'Una vuelta al Sol'". La cantante grabó el proceso de composición del disco, su primer año de independizada y el resultado es un trabajo audiovisual muy cuidado que ha hecho las delicias de sus seguidores. "Yo creo que esto ha sorprendido hasta a sus compañeros de OT".

"Durante el día me grabo un montón de vídeos pero no los subo hasta la noche", nos cuenta Lorena, que con el niño no tiene tiempo para nada más.

Y aún falta mucho pero... ¡Las pelis que se hayan estrenado online también podrán entrar en la carrera de los Oscar! ¡Buenas noticias para el género independiente!

Además charlamos de un estilismo de Gwyneth Paltrow que podría ponerse Dua Lipa mañana mismo: el vestido que se puso la actriz para los Premios Oscar en el año 2000. "Es de Calvin Klein y se ha puesto a subasta para recaudar fondos para los afectados por el conoravirus", explica Lorena. "Lo elegí porque quería desaparecer", dijo la actriz. O sea, que ni valor sentimental tiene para ella... ¡El año anterior había ganado el Oscar por Shakespeare in Love y quería pasar desapercibida!

