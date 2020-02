La polémica foto de Gwyneth Paltrow donde muestra “su paranoia” con el Coronavirus

A estas alturas la alarma del Coronavirus ya está extendida por todo el planeta. A pesar de que los expertos intentan hacer un llamamiento a la calma, como el vídeo viral de un médico español en la 'zona cero' de contagio en Italia; o por parte de profesionales de la comunicación como Lorenzo Milá; es inevitable que la gente tenga miedo a contagiarse.

Y uno de los puntos más sensibles para el contagio son los aeropuertos, donde sí se pide que se extremen las medidas de precaución por parte de los pasajeros. Y aunque esta precaución es la misma para evitar el contagio de una gripe común, enfatizando sobre todo en la higiene de manos; la alarma generada hace que muchas personas vayan más allá.

Lo vimos en una pareja que viajaba en un vuelo interno en Australia, literalmente envueltos en plástico. Menos exagerados son los miles de usuarios que viajan con mascarillas puestas.

A pesar de que expertos como Fernando Simón, portavoz de Emergencias Sanitarias, hayan advertido de que "no tiene sentido" y añadía que "el uso de las mascarillas sí puede ser interesante en la población que tiene sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo este preocupada por si tiene o no tiene mascarilla en casa".

La actriz Gwyneth Paltrow ha sido una de los muchos pasajeros que han optado por cubrir su cara mientras viajaba a París, y así lo ha mostrado con un selfie desde el avión.

"De camino a París. ¿Paranoica? ¿Prudente? ¿En pánico? ¿Plácida? ¿Pandemia? ¿Propaganda? Paltrow va a seguir adelante y dormir con esta cosa en el avión. Ya he estado en esta película. Mantenerse a salvo. No te des la mano. Lavarse las manos con frecuencia. 😷", escribe junto a la imagen.

Lo que más ha llamado la atención es que haga referencia a la película Contagio, de Steven Soderbergh, en la que la propia Gwyneth daba vida a Beth Emhoff, una mujer que contrae un letal virus durante un viaje de negocios a Hong Kong y muere días después. Poco después, otras personas empiezan a presentar los mismos síntomas y se desencadena una pandemia mundial en la que el índice de mortalidad es muy elevado.

Gwyneth Paltrow en 'Contagio' / Warner Bros.

Esto ha generado un debate entre los miles de seguidores de la actriz. Mientras una parte defiende que Gwyneth tome las precauciones que considere oportunas; otros creen que su mensaje, haciendo un paralelismo con la película, es alarmista.

"Detened la psicosis, por favor", "¿En serio? La mascarilla no es para protegerte de las personas con Coronavirus. Las máscaras son para personas que tienen la enfermedad y no desean infectar a nadie. Despierta Sheeple", "El lavado de manos es clave y no tocarse la cara. Los expertos afirman que la máscarilla es ineficaz", "No hay riesgo en Paris, no caigas en la paranoia" o "Soy italiano y aquí vivimos en una situación de histeria. Pero no hay razón para estar tan preocupado, este virus no es una peste bubónica", son algunos de los muchos mensajes que le han dejado en la publicación.