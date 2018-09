Así suena ‘Is That Alright?’, el nuevo tema de Lady Gaga para A Star Is Born

Ya no queda nada para el estreno de la película más esperada del año, A Star Is Born , interpretada por Lady Gaga y el actor Bradley Cooper , que llega a los cines el próximo 5 de octubre . ¡Y por fin podemos escuchar un fragmento de su banda sonora!

En concreto, Lady Gaga ha compartido un tráiler de la película, donde podemos escuchar el tema interpretado por ella, 'Is That Alright?’. Una balada emotiva que formará parte de la banda sonora de A Star Is Born, que constará de 14 canciones, y que también se publicará el 5 de octubre.

Así suena 'Is That Alright?’, tema incluido en la película de Lady Gaga, A Star Is Born:

'A STAR IS BORN', ESTRENO 5 DE OCTUBRE

Lady Gaga compartió en Instagram el tráiler de A Star Is Born, su primera película como protagonista, con un emotivo mensaje: "Es un sueño hecho realidad y un honor ser parte de esta increíble película. La habilidad de Bradley Cooper como director, actor y músico es extraordinaria. No puedo esperar a que la gente vea esta auténtica, épica y hermosa historia de amor. Se llama 'Ha nacido una estrella' y estoy más que emocionada porque conozcáis a Jack y Ally".

Se trata de una cinta inspirada en la película con el mismo nombre estrenada en 1937, de la que ya se hicieron dos remakes: uno en 1954 protagonizado por Judy Garland, y otro en 1976 con Barbra Streissand.

La historia cuenta como Jack (interpretado por Cooper), un artista country en decadencia y con problemas con el alcohol; descubre a Ally (a la que da vida Lady Gaga) y se convierte en su mentor para intentar lanzarla al estrellato mientras se involucran en una historia sentimental.

Una de las cosas más comentadas de este próximo estreno es su equipo técnico y sobre todo la producción musical. Una banda sonora creada por el propio Cooper junto a Lady Gaga,Mark Ronson, el productor de música country Dave Cobb, la banda de rock Lukas Nelson & Promise of the Real y el cantautor y guitarrista country Jason Isbell.

Para ver la película tendremos que esperar al su lanzamiento el próximo 5 de octubre, ¡qué nervios!