Auronplay relata su dura experiencia con el covid y sus secuelas: "Más de 15 días sin sabor ni olfato"

Auronplay ha querido mandar un mensaje de concienciación a todos sus seguidores. El aumento de contagios de la variante Ómicron ha animado al youtuber a relatar su experiencia personal con el virus, que lo mantuvo alejado durante un tiempo de sus habituales directos de Twitch. Lo hace para "advertir, no para meter miedo".

Fiebres de casi 40 grados y muchos temblores

El streamer, que acumula una gigantesca comunidad a su alrededor -solo en Twitter le siguen 13 millones de personas-, ha relatado durante los primeros cinco días, la fiebre subió hasta marcar los 39,7 grados, una situación que le impedía descansar. "Te tomas un paracetamol, se va (la fiebre) se va durante dos horas y volvía aun más fuerte. Olvídate de poder dormir. Todas las noches temblando en la cama con unas pesadillas terribles", explica.

Solo los efectos del Paracetamol le daban unas horas de tregua para dormir e incluso cuando la fiebre desapareció, los temblores y el dolor de cabeza seguían persistentes. "Duermes a ratitos aprovechando el efecto del Paracetamol. Después de esos 5/6 días la fiebre se fue. Aún así, sin fiebre, seguía temblando de frío y con un dolor de cabeza espectacular".

Asegura que el covid es "curioso" porque "la fiebre viene y va cuando le sale de la p****". Así, cuando pensaba que se sentía algo recuperado, el bajón era peor cuando se daba cuenta de que no. "Hay momentos que dices, buah, me siento mejor. Y el covid dice, altoke mi reina, no te preocupes, toma 39 de fiebre de nuevo por la cara jaja salu2", decía, tirando de humor ante una situación tan desesperante.

"Llevo más de 15 días sin sabor ni olfato"

Una vez pasaron los peores síntomas, llegaron los mocos y la tos. Y con ellos empezaron a aparecer las primeras secuelas persistentes: la pérdida del gusto y el olfato, además del cansancio extremo.

"A los siguientes días, se fueron los temblores pero llegaron los mocos y una tos digna de un señor que fuma puros y bebe Whisky para desayunar. Llevo más de 15 días sin sabor ni olfato, esto debo admitir que me toca mucho los huevos", asegura el streamer, que mantiene que aunque ya no tiene fiebre, se siente "absolutamente agotado".

Aunque se ha vacunado de las dos dosis, Auronplay ha pasado el covid con grandes dificultades. Con su testimonio, espera que otros se animen a tener "más cuidado".

"Ahora ya poco a poco voy viendo la luz, pero Enero ha sido absolutamente asqueroso por culpa del bicho. Vuelvo a insistir, no quiero meter miedo, simplemente te animo a que tengas cuidado. Igual tienes suerte y ni te afecta, o te mete una hostia como a mi. (tengo 2 dosis) Abrazo!", se despedía.