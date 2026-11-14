Avril Lavigne sorprende al dar la bienvenida a su primera hija: "Nuestra princesita ha llegado"

Avril Lavigne, la cantante canadiense de éxitos como Complicated, ha dado la sorpresa este viernes 13 de noviembre con el anuncio de que ha dado a luz a su primera hija con 42 años.

"Our Mini Fucking Princess has arrived 🎀👑🍼🩷", ha escrito la cantante en una publicación en redes sociales que ya acumula más de 3,6 millones de 'me gustas' entre Instagram y Facebook. En español, este mensaje podría traducirse como "Nuestra princesita ha llegado".

Junto al texto, la artista ha compartido tres fotografías: una de los padres dándole la mano a la bebé, otra de Avril Lavigne con la pequeña en brazos y una última de tres zapatillas de distintos tamaños.

De momento, Avril Lavigne no ha compartido más información sobre la llegada de su primera hija. Se desconoce, por ejemplo, la fecha de nacimiento o el nombre elegido. Tampoco se ha hecho pública la identidad del padre del bebé, pues la cantante se caracteriza por mantener su vida privada lejos del foco mediático.