Ya disponible la versión de 'La leyenda del tiempo' de Raül Refree, que pertenece al tráiler de 'La bola negra'

La bola negra continúa cosechando éxitos desde su estreno. De hecho, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo se ha convertido en el tercer largometraje español más visto históricamente en España.

Uno de los elementos más destacados de los espectadores sobre la cinta con gran proyección internacional es la banda sonora a cargo de Raül Refree. Más allá de la canción original de Guitarricadelafuente, La nieve, La bola negra incluye otras muchas canciones que también están dando mucho de qué hablar. Una de ellas es la revisión que hace Judeline de Soldadito español, la cual suena en la primera secuencia de la película. Y la primera que enganchó a lo que estaba por venir fue la versión de La leyenda del tiempo para el tráiler de la película.

Este viernes 13 de noviembre, estas versiones por fin ha llegado a las plataformas digitales como parte de la edición deluxe de la banda sonora, y en cuanto a la publicación de la canción del que fue el primer avance de La bola negra, muchos fans de la producción han celebrado este estreno al margen del tráiler que acompaña.

Una versión muy especial de 'La leyenda del tiempo'

Esta versión de La leyenda del tiempo es una adaptación muy especial de uno de los temas más emblemáticos de Camarón de la Isla que, hasta ahora, permanecía tan solo como parte del tráiler y ahora acaba de publicarse como parte de la edición deluxe de la banda sonora de la película.

La canción original está inspirada en el poema homónimo de Federico García Lorca y forma parte de uno de los discos más importantes de la historia del flamenco: La leyenda del tiempo, publicado en 1979. Como idea para potenciar la epicidad del adelanto del filme de Los Javis, Raül Refree recuperó esta composición para construir una nueva versión con una personalidad propia, concebida precisamente para acompañar las imágenes del primer adelanto de La bola negra.

Para llevar a cabo esta adaptación, Refree contó con la colaboración del músico Pablo Lluch. Ambos trabajaron en una reinterpretación de carácter dramático e intensidad emocional. La grabación contó con la participación de un coro folclórico y una orquesta en Viena. Una combinación de voces e instrumentación que convierte la pieza precisamente en un avance cinematográfico de altura.

La versión disponible en todas las plataformas se corresponde a los dos minutos del tráiler, pues cabe recordar que La leyenda del tiempo no suena durante la La bola negra. Y en esta versión para la edición deluxe de la banda sonora la pieza es la misma que se escucha en el avance de la película.