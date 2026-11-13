Por qué 'La nieve', de Guitarricadelafuente, parte como una de las canciones favoritas en los Premios Oscar

La bola negra continúa su presencia en los cines de Estados Unidos con una gran aclamación popular y críticas positivas de publicaciones como The New York Times, The Hollywood Reporter o Deadline. Durante su estancia en la cartelera, la gran incógnita es si la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo llegará con fuerza a los Premios Oscar 2027, que se celebrarán el 14 de marzo.

Las nominaciones se anunciarán en dos meses, el 21 de enero, y plataformas como Next Best Picture estiman que La bola negra podría tener presencia en 13 categorías. Una de ellas es la de Mejor canción original, donde Guitarricadelafuente suena con fuerza gracias a la potencia lírica e instrumental de La nieve.

La nieve tiene dos fuertes contrincantes para ganar el Oscar: I Knew It, I Knew You, de Toy Story 5, y This City May Have Chewed Me Up (But It Hasn’t Spit Me Out), de El debut. Las tres parten como favoritas en distintas predicciones: Variety elige esta última, The Hollywood Reporter apuesta por la canción de Taylor Swift y Next Best Picture confía en la de Guitarricadelafuente.

La competición, por tanto, está muy abierta. En este artículo, recopilamos algunas claves que explican por qué La nieve es una de las favoritas.

'La nieve' ya tiene una nominación

La temporada de premios ya ha empezado para La nieve, pues el tema consiguió una nominación al premio a Mejor canción de una película independiente en la próxima edición de los Hollywood Music In Media Awards, donde Guitarricadelafuente comparte categoría con el tema original de El debut. Por su parte, I Knew It, I Knew You está nominada a Mejor canción de una película animada.

Una fuerte campaña de promoción

Aparte de la calidad musical, la promoción es un pilar fundamental de cara a los Oscar. Por eso, Guitarricadelafuente ha concedido numerosas entrevistas a medios estadounidenses como Gayletter —donde fue portada—, V Magazine —con sesión fotográfica junto a Penélope Cruz—, ScreenRant o GQ. Todas ellas destacan el debut actoral del cantante, así como su participación en la banda sonora.

Las actuaciones de Guitarricadelafuente en Los Ángeles

El equipo de La bola negra lleva varias semanas de promoción en Estados Unidos, y eso incluye a Guitarricadelafuente. Aparte de conceder numerosas entrevistas para hablar de su debut actoral, el cantante ha participado en dos eventos donde ha interpretado La nieve en directo.

Ambas actuaciones tuvieron lugar en Los Ángeles durante el mes de octubre: el día 18 cantó La nieve en un evento privado para periodistas y votantes de Hollywood, mientras el día 27 lo hizo durante la gala Día de Muertos celebrada en Universal Studios Backlot Old Pueblo Village. Esto, obviamente, alimenta la conversación de cara a su nominación en los Oscar.

Una canción con historia e inspirada en Lorca

Como canción para una película, La nieve suena en la secuencia más emotiva del filme y encaja perfectamente con la historia de La bola negra. La película denuncia el silencio que vivieron las personas queer y, en particular, los hombres homosexuales antes y durante la guerra civil española. Y ese mismo silencio lo retrata Guitarricadelafuente en su canción: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", canta.

Precisamente, este último verso está inspirado directamente en uno de los Sonetos del amor oscurso de Lorca: El amor duerme en el pecho del poeta. "Las turbias palabras han mordido / las alas de tu espíritu severo", reza el poema. Este mismo soneto aparece en la película como la última carta que escribió el dramaturgo a Rafael Rodríguez Rapún. Todas estas referencias pueden jugar a favor de La nieve de cara a la votación de los Oscar.