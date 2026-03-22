Los mejores momentos del concierto de Bad Gyal en Barcelona: de 'Da Me' a su despedida

Bad Gyal es pura fiesta. Su nuevo disco Más Cara está lleno de "música para disfrutar, bailar y soltarse", dijo en Cuerpos especiales, y los conciertos de su gira siguen la misma línea.

La cantante catalana empezó el Más Cara Tour el 20 de marzo, y este sábado 21 ha celebrado el segundo de sus tres conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Después, Bad Gyal visitará Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña.

El espectáculo, que está dividido en tres actos, alcanza uno de sus puntos álgidos con la sensual interpretación de Da Me, uno de los mayores éxitos de la artista que está incluido en su último álbum. Durante el show, Bad Gyal está acompañada por su inseparable cuerpo de baile.

Éxitos como 'Fiebre'

A pesar de ser la gira de su segundo álbum, Más cara, Bad Gyal ha incluido en el repertorio algunos de sus mayores éxitos, incluidos Chulo o Fiebre.

Dos actuaciones con 8belial

El rapero madrileño 8belial hace dos apariciones estelares a lo largo del concierto de Bad Gyal. En el segundo acto, interpreta Tic Tac (Hour Love)con la catalana, mientras en el tercero cantan juntos Orilla.

Su discurso de despedida

Al final del concierto, Bad Gyal no ha querido abandonar el escenario sin pronunciar unas palabras. Ha confesado que no es muy habladora y que es "un poco tímida", pero sí quería decirle a su público que los "ama" y que está muy agradecida.

"Gracias por acompañarme en el proceso, gracias por estar aquí hoy. Es un show hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo, y espero que lo hayáis disfrutado", ha dicho antes de dirigirse al backstage.

¿Qué nuevos momentazos nos regalará Bad Gyal en su próximos conciertos...?