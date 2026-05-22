Quién es Nando Escribano, el periodista de 'Espejo Público' conocido por sus noticias del corazón

¿No conocías a Nando Escribano antes de actuar en Tu cara me suena como invitado? El catalán es un reconocido periodista del corazón con una amplia experiencia en televisión y redes sociales.

Nando Escribano es un periodista barcelonés de 38 años, nacido el 19 de mayo de 1988. Durante su trayectoria profesional, se ha consagrado como presentador, comunicador y creador de contenido. Su labor destaca en la prensa rosa.

Entre 2006 y 2010, cursó la carrera de Periodismo en la Universitat Ramon Llull (URL), un centro privado en Barcelona. Años después, en 2020, estudió en la Harvard University y la Stanford University. Desde entonces, Nando Escribano ha sido presentador de diversos programas de televisión sobre el corazón. También se ha especializado como periodista de alfombra roja.

Desde 2020, Nando Escribano trabaja en el programa Espejo Público, presentado por Susanna Griso en Antena 3. Además, desde 2022, ejerce como docente en el Curso de Presentador de Televisión en Madrid organizado por Atresmedia Formación.

Todo esto lo compagina con su labor independiente como creador de contenido en redes sociales, donde suma casi cien mil seguidores entre Instagram y TikTok. En estas plataformas, el periodista comparte vídeos con noticias virales y hechos de actualidad sobre famosos como Viola Davis, Rihanna, Cardi B, Jennifer Lopez o Paris Hilton.

Según su agencia Keepers, "su carrera como comunicador suma más de una década ininterrumpida. A esto se añade su faceta como creador de contenido, donde mezcla actualidad, cultura pop y momentos de su día a día, compartiendo algunas de sus grandes pasiones: la música, la tecnología, la belleza y los viajes. Nando combina su mirada periodística con ironía y sentido del humor, aportando siempre su sello personal a lo que cuenta".