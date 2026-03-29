Bad Gyal opina sobre el concierto cancelado de Rosalía: "Es importante que nos prioricemos"

Rosalía ha abierto un nuevo debate tras suspender su concierto en Milán, el quinto de su gira LUX TOUR. Ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando la artista se vio obligada a cancelar el espectáculo tras la undécima canción por una intoxicación alimentaria.

"He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo", dijo, visiblemente afectada. Rosalía abandonó el recinto en ambulancia y, horas después, actualizó su estado de salud: "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la empatía de todos los que estaban allí", escribió en Instagram.

¿Hasta qué punto puede subirse al escenario un artista con problemas de salud? Tras lo ocurrido, Europa Press ha querido conocer la opinión de Bad Gyal al respecto, otra de las artistas catalanas más destacadas del momento. "Yo estoy segura de que ella debía de estar encontrándose muy, muy, muy, muy, muy mal porque, con lo curranta que es, hacer eso... Le deseo que se mejore", ha empezado diciendo.

"Es muy admirable por su parte poder leerse a una misma"

En este sentido, Bad Gyal ha defendido que los cantantes (y las personas en general) deben darse prioridad: "Es muy admirable por su parte poder leerse a una misma. Es muy importante que nos prioricemos. Y la salud... Tenemos que poder permitirnos parar para luego poder seguir".

La próxima fecha del LUX TOUR es este lunes 30 de marzo en Madrid, donde Rosalía realizará cuatro conciertos hasta el 4 de abril. Después de dos actuaciones en Lisboa, viajará hasta Barcelona para actuar en otros cuatro shows entre el 13 y el 18 de abril.