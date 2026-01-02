Quién es IlloJuan, el 'novio' de Lola Índigo

Lola Índigo confirmó su relación con IlloJuan al compartir una fotografía juntos en redes sociales. Sin embargo, la cantante y el streamer no se considerarían pareja.

Ya no es un secreto: Lola Índigo (33) mantiene una relación sentimental con IlloJuan (31). La noticia saltó a la luz a mediados de octubre por una fotografía donde la cantante y el creador de contenido aparecían dándose un beso en un restaurante. Sin embargo, la propia artista ha confirmado su vínculo.

El último día de 2025, el pasado 31 de diciembre, Lola Índigo compartió una galería de imágenes en Instagram para repasar su año. En la tercera, aparece ella abrazada a IlloJuan de manera muy cariñosa, siendo esta la primera vez que la cantante publica una fotografía juntos desde la noticia de su relación. Como respuesta, el streamer comentó dos corazones.

Así es IlloJuan

Detrás del pseudónimo IlloJuan está Juan Alberto García Gámez, un creador de contenido de 31 años nacido en Fuengirola (Málaga). Se dedica a compartir vídeos en plataformas como YouTube y Twitch relacionados con los videojuegos. Aunque su trayectoria comenzó en 2009, fue después de la pandemia de COVID-19 cuando saltó a la fama a nivel general.

Según TwitchTracker, IlloJuan es el tercer streamer de habla hispana con mayor número de espectadores, solo por detrás de AuronPlay y El Rubius. Cuenta con 4'5 millones de seguidores en Twitch, 2'68 millones de suscriptores en YouTube y 1'8 millones de seguidores en Instagram. En 2024, recibió el premio Ídolo de la categoría Streamer.

Antes de dedicarse al entretenimiento digital, el malagueño estudió Derecho, cursó un máster en Derecho Penal y realizó prácticas en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Masi, su anterior pareja

IlloJuan mantuvo una conocida relación con Masi, otra creadora de contenido. Su historia de amor empezó en 2017 y terminó en 2024, cuando ambos compartieron un vídeo para comunicar su ruptura. En 2022, ambos se mudaron a Madrid para vivir juntos, algo que pudo motivar su separación.

El streamer explicó que no le gustaba la capital y que, desde que comenzaron su relación, la distancia se interponía. Hizo hincapié en que tiene a su familia y amigos en Málaga y que era algo de lo que siempre le había costado separarse. Desvelaron que siempre habían sabido que tenían caminos diferentes, pero que pensaban que en algún momento se cruzarían. "Lo hemos dejado queriéndonos, respetándonos y siendo muy importantes el uno para el otro", añadió Masi.

IlloJuan y Masi | YOUTUBE

Qué se sabe de su relación con Lola Índigo

El pasado 18 de octubre, Javier de Hoyos confirmó la relación entre Lola Índigo e IlloJuan gracias a una fotografía captada por uno de sus seguidores. En ella, la pareja aparecía dándose un beso en un restaurante. "He hablado con el entorno de ellos y me dicen que llevan liándose un tiempo, que no tienen una relación cerrada como tal, que no se consideran pareja", dijo el periodista por aquel entonces.

"Evidentemente, tienen muchísima química, se lo pasan muy bien y se llevan liando bastante tiempo. Que se pongan a besarse en mitad de un restaurante, delante de todos los comensales, quiere decir que ya no les importa que les pillen, porque saben perfectamente que les pueden pillar", añadió Javier de Hoyos, confirmando los rumores que circulaban desde hacía meses.

La reacción de IlloJuan a su beso con Lola Índigo

Poco después de hacerse pública su foto con Lola Índigo, IlloJuan quiso bromear sobre su relación con la cantante. Lo hizo en una retransmisión en Twitch —minuto 35:20—, donde tiró de ironía para responder a los rumores. "Me han pillado, es lo que hay y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar", empezó diciendo.

"El otro día nos hicieron una foto y nos grabaron. A mí estas cosas ya sabéis que me tocan mucho la polla porque creo que la gente no respeta la privacidad", añadió. "Pero es lo que ha pasado y es lo que hay. Y ya está, lo digo y lo confirmo, no pasa nada". Tras sus primeras palabras, IlloJuan dio un giro de guion para sugerir una relación ficticia con un amigo.

"Andrés y yo estamos juntos, ¿vale? Desde hace ya... no sé, a lo mejor llevamos ya cuatro o cinco años. Su novia está de acuerdo, no le importa. Estamos probando. Hay días que parecemos novios y días que parecemos colegas", bromeó mientras compartía fotos y vídeos generados por inteligencia artificial besándose con Andrés. Más adelante en la retransmisión, IlloJuan hizo explícito que se trataba de una broma e imitó a Javier de Hoyos.