Barry Keoghan deja caer que no le fue infiel a Sabrina Carpenter: "Dejen de atacarme"

Barry Keoghan (33) y Sabrina Carpenter (26) vivieron una historia de amor entre 2023 y 2024. Cuando se dio a conocer su ruptura, circularon rumores sobre una posible infidelidad del actor que nunca se confirmó. Ahora, él mismo habría negado las acusaciones en el pódcast Friends Keep Secrets, según recoge E! News.

Aunque Keoghan no ha mencionado a la cantante de Manchild, sí ha comentado que en los últimos años ha estado evitando hablar de "ciertas cosas" para no fomentar polémicas. "Dejé de usar Instagram y mis perfiles en redes sociales. Dejé de ir a eventos. Dejé de socializar. [...] Simplemente desaparecí", ha desvelado.

Barry Keoghan, sobre rumorear: "Es absolutamente repugnante y vil"

Así, el actor de Saltburn ha hecho referencia a una antigua "narrativa" y "una versión falsa" sobre la que nunca se ha pronunciado. Hasta ahora. Al hablar de ello, Keoghan busca acabar con los rumores: "No les pido a las personas que se conviertan en mis fans ni que les guste, pero les pido que dejen de hacer suposiciones, que dejen de aprovecharse de esta narrativa, de atacarme y de desprestigiarme de cualquier manera. Es absolutamente repugnante y vil".

En este sentido, el irlandés también ha explicado por qué no le gusta mencionar ni involucrar a otras personas con sus declaraciones. "Aunque se trate de esas personas con las que tuve una relación, no me corresponde a mí ni a ellas hablar en mi nombre ni en el suyo. Es injusto para ellas. Ellas también formaron parte de la relación. Somos los dos. Soy muy consciente de ello", ha comentado.