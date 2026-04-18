Sabrina Carpenter invita a Madonna a Coachella para cantar 'Like a Prayer', 'Vogue' y un tema nuevo

Tal y como apuntaban los rumores, Sabrina Carpenter ha invitado a Madonna en su segunda semana en Coachella. Este viernes 17 de abril, las artistas han unido fuerzas en Indio (California) para cantar clásicos de la reina del pop y una supuesta colaboración inédita.

Tras Juno y nada más llegar al escenario, Madonna ha cantado Vogue con Carpenter.

"Así que hoy, hace 20 años, actué en Coachella", ha dicho Madonna durante su aparición. "Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté Confessions on a Dance Floor Pt. 1 en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí. Así que puedes imaginar lo emocionante que es estar de vuelta 20 años después con las mismas botas, con el mismo corsé, la chaqueta que llevaba antes, una chaqueta de Gucci. Es como cerrar el círculo, ¿sabes? Muy significativo para mí".

Después, las dos artistas han cantado el clásico Like a Prayer con un cuerpo de baile vestido con hábitos y desfilando.

"Lo maravilloso de la música es que une a la gente. ¿Tengo razón?", ha añadido Madonna. "Es el único lugar donde la gente tiene que dejar a un lado sus diferencias. Dejar sus mierdas a un lado y simplemente pasarlo bien juntos, ¿no? Así que estoy encantada de formar parte de esa experiencia sanadora de unir a las personas. Solo quiero decir cuatro líneas de mi disco Confessions 1. Dice así: '¿Podemos estar juntos? De verdad, de verdad quiero estar contigo. Vamos, compruébalo conmigo, espero que tú, espero que tú sientas lo mismo también'".

Además, ambas han interpretado una canción inédita que, según los rumores, podría estar incluida en el próximo álbum de Madonna: Confessions II. "Trae tu amor, porque no puedes sacudirme / Trae tu amor (tráelo), porque nunca podrás romperme / Trae tu amor (tráelo), porque no puedes derribarme", dice la letra.

Confessions II es la segunda parte de su disco de 2005, así como el primer proyecto discográfico de la estrella desde 2019. Verá la luz el 3 de julio de 2026.