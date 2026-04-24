De qué murió Dolores O'Riordan, la vocalista del grupo The Cranberries

El grupo The Cranberries , encabezado por Dolores O'Riordan , consiguió un éxito mundial desde Irlanda, gracias a temas como Zombie y Just My Imagination . Pero, en 2018, la vocalista murió de una manera muy trágica.

La banda irlandesa The Cranberries alcanzó el éxito mundial en los años 90. La gran personalidad y talento de la vocalista, Dolores O'Riordan, hizo que las canciones de la banda se convirtieran en hits que a día de hoy siguen sonando.

El grupo gozó de una popularidad masiva, dejando un repertorio de temas que se han convertido en himnos generacionales. Canciones como Linger, Dreams, Zombie,Ode to My Family, Salvation y Animal Instinct se volvieron potentes hits a la característica voz de O'Riordan.

Sin embargo, la música perdió una de sus voces más distintivas y emotivas en 2018 con el fallecimiento de la artista, que murió de manera temprana con 46 años.

La trágica muerte de Dolores O'Riordan

La natural de Ballybricken perdió la vida de forma accidental. Hallaron su cuerpo el 15 de enero de 2018 en un hotel de Londres. En el momento de su muerte, se encontraba en la ciudad para una sesión de grabación.

La investigación forense determinó que la causa de su fallecimiento fue un ahogamiento accidental en la bañera debido a una intoxicación etílica, dato que fue confirmado por informes forenses y judiciales publicados en medios como la BBC y Reuters.

El informe reveló que Dolores había consumido una cantidad significativa de alcohol antes de su fallecimiento; concretamente, su nivel de alcohol en sangre superaba en más de cuatro veces el límite legal para conducir. Aunque se encontraron trazas de medicamentos recetados en su sistema, se estableció que estaban en niveles terapéuticos y no contribuyeron directamente a la causa de la muerte.

Problemas de salud mental

A lo largo de los años, Dolores O'Riordan había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, incluyendo episodios de depresión y trastornos bipolares. También había lidiado con problemas relacionados con el alcohol, y todo ello desembocó en una trágica muerte.

A pesar de su prematura pérdida, la música de Dolores O'Riordan y The Cranberries sigue resonando con fuerza gracias a su talento musical y su inconfundible voz.