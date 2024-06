Cuántos hijos tuvo Michael Jackson y con quién

Es el artífice del disco más vendido del mundo, Thriller, pero sobre su vida personal siempre ha planeado un enigmático halo de misterio y dudas.

Sin ir más lejos, la boda del intérprete con Lisa Marie Presley, hija del icónico cantante, tuvo muy poca credibilidad. Los acusaron de casarse por interés. Él limpiaba su imagen y ella relanzaba su carrera. Se casaron en mayo de 1994 y el matrimonio solo duró dos años. No tuvieron hijos. Las adicciones y las acusaciones de abuso de menores dinamitaron la relación.

Michael Jackson tuvo tres hijos. Dos nacieron por inseminación artificial durante su segundo matrimonio y el tercero llegó al mundo por gestación subrogada.

Los hijos de Michael Jackson con la enfermera Debbie Rowe

Debbie Rowe trabajaba como enfermera en la clínica dermatológica a la que Michael Jackson llevaba acudiendo 15 años. Si se enamoraron o no, es un misterio, pero se casaron el 15 de noviembre en 1996 en una boda poco convencional. Su primer hijo, Prince, nació en 1997 y la segunda, Paris Jackson, en 1998.

Aunque en un principio se habló de que sus hijos eran biológicos, Rowe terminó revelando que habían sido concebidos por inseminación artificial y que nunca fueron pareja.

"Son sus hijos, los tuve por él, no habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él, lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre", declaró tras su divorcio, cuando Rowe renunció a la custodia de los niños. Sin embargo, el juez desestimó su petición y Rowe tuvo que llegar a un acuerdo fuera de los Tribunales con los abogados de Jackson para que el cantante tuviese la patria potestad completa de los niños.

Tras su muerte, Rowe se enfrentó a la madre de Jackson, que había quedado como tutora de los niños, y consiguió la posibilidad de tener visitas con los niños.

Prince Michael Jackson tiene 27 años y es el mayor

Tiene una empresa de producción de vídeos musicales y puso en marcha una fundación sin ánimo de lucro, Heal Los Angeles Foundation, con el objetivo de continuar el legado de su padre y proporcionar medicamentos y soporte a niños sin recursos.

Paris Jackson tiene 26 años y es modelo y actriz

Es la más popular y además de haberse convertido en una auténtica celebrity, ha hecho sus pinitos en el mundo de la música. Trabaja con el sello Public Records y lanzó su primer sencillo en 2020, Let Down.

Bigi, el bebé de la polémica en el balcón

El tercer hjo de Michael Jackson nació por voluntad del artista con un método de gestación subrogada.

Es el más desconocido de los tres y aunque sí se le ha visto en eventos relacionados con el medio ambiente y homenajes a su padre, lleva una vida mucho más discreta. No fue así cuando su padre protagonizó aquellas incómodas imágenes asomándolo cuando era un bebé a la ventana de un hotel en Berlín, instantáneas que dieron la vuelta al mundo y generaron un sinfín de titulares.