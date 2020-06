Beatriz Luengo comparte la gran lección sobre racismo que le ha dado su hijo pequeño

Durante los últimos días y a consecuencia de la triste e injusta muerte de George Floyd a manos de un policía en un crimen racista, el mundo entero se está movilizando para crear conciencia y dejar atrás todos estos estigmas sobre las razas y la discriminación que supone no ser un privilegiado hombre blanco.

Beatriz Luengo ha compartido una reflexión a partir de una anécdota con su hijo pequeño, que les ha dado toda una lección a ella y a su padre sobre el racismo.

El pequeño, fruto de su relación con el cantante y actor cubano Yotuel Romero, quiso dibujar a su hermano mayor, que su padre tuvo con una pareja anterior y que tiene un tono de piel más oscuro que él.

Cuando Yotuel estaba viendo como estaba quedando el dibujo del pequeño vio que había pintado la piel de su hermano de marrón clarito, igual que la suya. "Didi! El chache es más oscurito, no crees?", le dijo su padre entre risas.

"Creo que no, a mi me parece que mi chache y yo somos iguales", le indicó el pequeño.

Esta respuesta hizo que Beatriz Luengo hiciese pública su reflexión: "Esto me enseña que nacemos mirando a las personas con los ojos del amor, de lo que nos dan, de sus capacidades. No ponemos atención en su apariencia física porque no nos parece relevante, porque en nuestra mentalidad sana de niños, la piel, los ojos, el pelo... son características sin importancia. Eso sí mi hijo recuerda cada día TODAS las capacidades de su hermano, quiere ser como él y para él nadie hace las cosas mejor que su chache", explica la artista.

"Tristemente MAL APRENDEMOS a hacer de una característica física un estigma, una definición de la persona que engloba miles de cosas. Y nos vamos rechazando, estigmatizando", continua para hacer referencia a lo que está ocurriendo a partir de la muerte de Floyd, "Qué pena, qué pena todo lo que está pasando. Qué miedo pensar que el futuro ya está aquí y que siguen pasando cosas horribles con respecto al racismo. Que extraño vivir en un país como Estados Unidos donde todos somos tan diferentes y seguir viendo imágenes como las de #georgefloyd".

Por último, mirando a su hijo lanza un mensaje esperanzador: "Yo quiero mirar a los ojos del amor, como los niños. Los únicos que tienen el alma sin adulterar, la visión clara y el corazón siempre dispuesto a amar", y le dedica unas palabras: "Tienes un padre maravilloso, noble, honesto y luchador y un hermano perfecto, una referencia para ti pues no existe una persona más buena y con una inteligencia como la suya. Me siento orgullosa de que tengas esos dos grandes referentes en tu vida. Sigue mirándonos a todos desde el color de los sentimientos❤️"

"Entonces os pregunto, nacemos diferentes o nos “enseñan” que somos diferentes?", concluye lanzando esta pregunta a sus seguidores.